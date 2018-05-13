Концерт на "Интере" и пляски "свободных радикалов"

Роман Степняк

Активисты "Свободы", "Азова" и примкнувшие к ним "свободные радикалы" вчера делали вид, что брали штурмом "замок Левочкина". В свете телекамер и в присутствии зевак. Подразделение полиции делало вид, что прилагает максимум усилий, чтобы не допустить надругательства над частной собственностью оппозиционера Сергея Левочкина. В итоге оказалось, что помещение является недостроем, и остается гадать, что на этой полузаброшенной территории искали патриоты.

Во всяком случае, картинка для вечерних сюжетов получилась весьма привлекательная и в чем-то даже может посоперничать с атакой кавказцев на народного депутата Мустафу Найема. Сюжет обошел большинство отечественных средств массовой информации с самыми различными сопроводительными текстами. Сложив мнения "за" и "против", нетрудно вычленить мотивы постпраздничной акции. Активисты решили "наказать" Сергея Левочкина за праздничный концерт на телеканале "Интер". Беда Левочкина в том, что он оказался единственным доступным акционером канала. Два других хозяина влиятельной кнопки, Дмитрий Фирташ и Валерий Хорошковский, находятся вне зоны досягаемости.

Хотя я, наверное, не совсем прав. Какая уж там беда у Сергея Левочкина! У него все нормально. Будучи одним из организаторов Майдана, по совместительству возглавляя администрацию беглого президента Януковича, Сергей Владимирович удивительным образом филигранно перебрался из той, преступной власти, в нынешнюю, постреволюционную. Беда разве в том, что о его существовании электорат начал немного забывать, а тут впереди нарисовались выборы. Хорошо, если календарные, а то ведь могут и внеочередные проявиться!

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Так вот, господину Левочкину скандал был как раз на руку. Известно также, что просто так грандиозные скандалы не случаются. Их тщательно готовят, для этого у разных политических сил масса возможностей. Политтехнологи здорово потрудились, чтобы все выглядело правдоподобно. Играть на святых чувствах "пересичного" украинца – это их удел. Накануне Дня Победы в социальных сетях появился ролик с анонсом концерта на "Интере". Он не остался незамеченным и тут же подвергся жесткой критике в дружественных и не совсем средствах массовой информации.

На ролик отреагировали "патриотические" организации. Представители "Национального корпуса", за которым просматриваются интересы министра внутренних дел Арсена Авакова, еще 8 мая пытались блокировать работу телеканала с требованиями отказаться от трансляции концерта. Однако попытки носили скорее всего демонстративный характер, "Национальный корпус" не столько протестовал против концерта, сколько демонстрировал свои возможности. У создателей "Корпуса" ведь тоже выборы, и к им надо готовиться.

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Теперь о самом концерте. Тот контент, который продемонстрировал "Интер" вечером 9 мая — это поступок. Это честная журналистская работа. Это тот случай, когда слова, звучащие с экрана телевизора, вызывают доверие. "Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", — говорит Анастасия Даугуле. "И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", — отвечает Андрей Доманский. "И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас — много, нас — сотни в этом зале и миллионы у экранов телевизоров … Это мы 9 мая приносим цветы к "Вечному огню", это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом". Эти слова хочется повторять, наслаждаться, как глотком свежего воздуха.

"Интер" выбрал единственный день, когда эти слова были уместными. На фоне скомканного и невнятного пояснения официальной позиции, выраженной в акции "Первая минута мира", концерт на "Интере" был сконцентрирован на четких и понятных ценностях. По официальной точке зрения, настойчиво внедряемой в сознание населения, был нанесен серьезный удар. А тот факт, что программа побила все рекорды, концерт посмотрело 7 миллионов телезрителей, должно стать холодным душем для конкурентов.

В чем я точно уверен: концерт на "Интере" вышел за рамки замысла технологов. Он органично влился в настроение миллионов украинцев, заставил многих задуматься о простых человеческих ценностях. О том, что каждый из нас до тех пор человек, пока помнит историю своего народа, его подвиги и тяжкие дни.

Те, кто помнит – вышли на марш "Бессмертного полка" в Киеве. Что бы там не говорили, а шествие получилось внушительным. Надо иметь в виду, что на улицы украинских городов вышли самые отчаянные. Официальные цифры, даже если подсчитаны все до последнего участники марша, не вызывают доверия. За каждым, кто вышел с портретом деда-прадеда – десятки, а то и сотни ощущающих себя рядом с ними. В этом ряду все семь миллионов украинских телезрителей, посмотревших праздничный концерт на "Интере". Цифра, ошеломившая статистиков, должна бы напомнить политикам их место в обществе.

И как бы не старались политики использовать подвиг народа в Великой отечественной войне в своих целях, у них это вряд ли получится. Пляски радикалов вокруг "Интера" и недостроя Сергея Левочкина, оставлявшие за собой канву плохо организованного спектакля, вряд ли помогут и ряженым оппозиционерам, и их номинальным противникам поправить свои электоральные позиции. Те семь миллионов, которые посмотрели концерт на "Интере", исповедуют совершенно другие ценности и составляют основу нашего народа.

Спасибо телеканалу "Интер", позволившему в очередной раз в этом убедиться.