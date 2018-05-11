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    Бортник: почему атака на "Интер" - это имитация протеста

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (66)

    (обновлено: )28520
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, не желая терять электорат, власть начинает прогибаться под общественное мнение, которое продолжает считать День Победы одним из главных праздников.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    9 мая на телеканале "Интер" состоялся концерт "Победа. Одна на всех". В ходе шоу ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

    Глава ГО "Детектор медиа" Наталья Лигачева возмутилась тем, что "Интер" показал полную версию концерта к 9 Мая и убеждена, что это вызов со стороны руководства и владельцев телеканала.

    Нардеп Анна Гопко призвала Нацсовет пресечь антиукраинскую пропаганду в телеэфире, а также предоставить информацию, какие планируются действия для прекращения антиукраинской деятельности "Интера".

    Вместе с тем, по мнению политолога Руслана Бортника, реакция на концерт на "Интере" была на удивление слабой и беззубой. 

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    "Согласитесь, было бы достаточно сложно представить, что в 2014-м или 2015-м году мог состоялся подобный концерт, а столько людей вышли на улицы. Сегодня власть начинает прогибаться под общественное мнение. Около 80% населения считает День победы праздником и выступать против них — отбрасывать этот электорат. Миллионы украинцев по всей стране вышли на празднование, кроме Пасхи и Дня Независимости больше ни один праздник не мобилизует украинцев так сильно", — отметил Бортник.

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    По его словам, действия националистов и заявления игроков медиа-пространства — скорее, имитация определенного протеста против "Интера" и других праздничных программ. 

    "При полном понимании того, что сделать что-то с этим будет очень сложно, так как вещатели не нарушали закон. Но, к сожалению, в этих риторических войнах участие принимают те организации, которые призваны защищать права журналистов. Но дело в том, две ключевые организации связаны напрямую с "Народным фронтом" и "Блоком Петра Порошенко" соответственно. Часто они просто обслуживают интересы власти, а не своей профессиональной среды", — говорит политолог.

    Эксперт спрогнозировал, что ситуация с "Интером" перейдет в фазу подковерной борьбы, лишения лицензий и прочее. 

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