Бортник: почему атака на "Интер" - это имитация протеста

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

9 мая на телеканале "Интер" состоялся концерт "Победа. Одна на всех". В ходе шоу ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".

Глава ГО "Детектор медиа" Наталья Лигачева возмутилась тем, что "Интер" показал полную версию концерта к 9 Мая и убеждена, что это вызов со стороны руководства и владельцев телеканала.

Нардеп Анна Гопко призвала Нацсовет пресечь антиукраинскую пропаганду в телеэфире, а также предоставить информацию, какие планируются действия для прекращения антиукраинской деятельности "Интера".

Вместе с тем, по мнению политолога Руслана Бортника, реакция на концерт на "Интере" была на удивление слабой и беззубой.

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"Согласитесь, было бы достаточно сложно представить, что в 2014-м или 2015-м году мог состоялся подобный концерт, а столько людей вышли на улицы. Сегодня власть начинает прогибаться под общественное мнение. Около 80% населения считает День победы праздником и выступать против них — отбрасывать этот электорат. Миллионы украинцев по всей стране вышли на празднование, кроме Пасхи и Дня Независимости больше ни один праздник не мобилизует украинцев так сильно", — отметил Бортник.

По его словам, действия националистов и заявления игроков медиа-пространства — скорее, имитация определенного протеста против "Интера" и других праздничных программ.

"При полном понимании того, что сделать что-то с этим будет очень сложно, так как вещатели не нарушали закон. Но, к сожалению, в этих риторических войнах участие принимают те организации, которые призваны защищать права журналистов. Но дело в том, две ключевые организации связаны напрямую с "Народным фронтом" и "Блоком Петра Порошенко" соответственно. Часто они просто обслуживают интересы власти, а не своей профессиональной среды", — говорит политолог.

Эксперт спрогнозировал, что ситуация с "Интером" перейдет в фазу подковерной борьбы, лишения лицензий и прочее.