Столкновения под домом Левочкина: файеры, газ и избитый журналист

Националисты приехали в Конча-Заспу, исторический район на юго-востоке Киева, где, как они считают, расположен дом депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина — совладельца телеканала "Интер", и устроили потасовку с бойцами Нацгвардии.

Как следует из трансляции, которую вело издание ТСН, националисты, большинство из которых в балаклавах, разрисовали стены недостроенного здания на территории, которая якобы принадлежит Левочкину. Они также расклеили листовки.

Радикалы жгли фаеры по дороге к дому Левочкина. По словам журналиста, когда радикалы пытались подойти ближе, и произошла потасовка с силовиками. "Активисты пытались пройти к имению Левочкина и произошла небольшая потасовка с отрядом Национальной гвардии, был применен слезоточивый газ и шумовые гранаты. Националисты перелезли через забор", — сказал журналист издания в эфире.

Кроме того, как пишет LB.ua, сотрудник Национальной гвардии разбил голову журналисту дубинкой возле дома Левочкина в Киеве, куда прибыли с протестом националисты.

Среди радикалов — представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов") и "Национальных дружин", а также националистической партии "Свобода".

Смотрите также: "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира. Националисты заявили, что в четверг намерены пикетировать дом Левочкина, который, по их мнению, является заказчиком концерта.