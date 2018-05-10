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    Столкновения под домом Левочкина: файеры, газ и избитый журналист

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (58)

    (обновлено: )31911
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Столкновения под домом Левочкина
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    Избитый около дома Левочкина журналист Назарий Мозилюк
    Избитый около дома Левочкина журналист Назарий Мозилюк
    Протесты под домом Левочкина
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Столкновения под домом Левочкина
    Столкновения под домом Левочкина.
    lb.ua
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Под домом Левочкина произошли столкновения националистов с полицией
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Избитый около дома Левочкина журналист Назарий Мозилюк
    twitter.com/SolonynaY
    Избитый около дома Левочкина журналист Назарий Мозилюк
    twitter.com/SolonynaY
    Протесты под домом Левочкина
    twitter.com/SolonynaY
    twitter.com/SolonynaY

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    Националисты приехали в Конча-Заспу, исторический район на юго-востоке Киева, где, как они считают, расположен дом депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина — совладельца телеканала "Интер", и устроили потасовку с бойцами Нацгвардии.

    Как следует из трансляции, которую вело издание ТСН, националисты, большинство из которых в балаклавах, разрисовали стены недостроенного здания на территории, которая якобы принадлежит Левочкину. Они также расклеили листовки.

    Конфликт Нацкорпуса и охраны Левочкина
    Скриншот видео
    Радикалы обвинили охрану Левочкина в использовании гранат

    Радикалы жгли фаеры по дороге к дому Левочкина. По словам журналиста, когда радикалы пытались подойти ближе, и произошла потасовка с силовиками. "Активисты пытались пройти к имению Левочкина и произошла небольшая потасовка с отрядом Национальной гвардии, был применен слезоточивый газ и шумовые гранаты. Националисты перелезли через забор", — сказал журналист издания в эфире.

    Кроме того, как пишет LB.ua, сотрудник Национальной гвардии разбил голову журналисту дубинкой возле дома Левочкина в Киеве, куда прибыли с протестом националисты.

    Среди радикалов — представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов") и "Национальных дружин", а также националистической партии "Свобода".

    Смотрите также: "Интер" будет наш". Радикалы блокируют телеканал 

    Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира. Националисты заявили, что в четверг намерены пикетировать дом Левочкина, который, по их мнению, является заказчиком концерта.

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