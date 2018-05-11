Скандальный концерт на "Интере": "зрада" или капитуляция

Стопкадр концерта на "Интере"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Нашумевшая трансляция на "Интере" праздничного концерта в очередной раз подняла тему плачевного состояния свободы слова и совести в Украине. Несмотря на то, что по данным телеканала передачу посмотрели рекордные 13 миллионов украинцев, в рядах власти и ее воздыхателей снова заговорили о "зраде".

"Нет слов!"

Если от националистов, на действие которых и намекнули в скандальном сюжете ведущие "Интера" вполне можно ожидать агрессивных нападок, то реакция политиков и медиа общественности удивила. Особенно той ее части, которая декларируя на каждом шагу европейские ценности, печется о свободе слова в Украине.

Так, глава ГО "Детектор медиа" Наталья Лигачева возмущена тем, что "Интер" показал полную версию концерта к 9 Мая и убеждена, что это вызов со стороны руководства и владельцев телеканала.

"Интер" дал фрагмент, который накануне облетел соцсети. В самом конце концерта. Нет слов. До этого было тоже все на грани, но в рамках закона. Конечно, это вызов. Чего стоят слова о том, что одну большую родину — то есть СССР! — защищали люди разных национальностей, о том, что и "сегодня мы сражаемся за право жить той жизнью, которую защищали наши деды", и при этом не прозвучало ни слова о ПРАВДЕ той войны, Второй мировой, а не Великой отечественной, как ее упорно называли во время концерта", — написала Лигачева на своей странице в Facebook.

"Куда вы смотрите?!"

Отличились и представители депутатского корпуса. Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко призвала Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания пресечь антиукраинскую пропаганду в телеэфире, а также предоставить информацию, какие планируются действия для прекращения антиукраинской деятельности "Интера".

"Прошу Национальный совет и вас (главу регулятора – Ред.) лично принять все возможные меры для прекращения антиукраинской пропаганды в телеэфире, а также предоставить мне следующую информацию… Какие действенные меры планирует принять Нацсовет для прекращения антиукраинской деятельности телеканала "Интер"?" — написала Гопко в четверг на своей странице в Facebook.

Другая реальность

Политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев называет возмущение концертом на "Интере" оговорками по Фрейду.

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"Те, кто в Украине занимаются переписыванием истории и внушают народу, что пока доблестная УПА добивала Вермахт, красная армия отсиживалась в окопах. Но реальность такова, что именно украинские националисты в надежде на то, что Гитлер дарует Украине самостийность, выступили колаборантами. Поэтому они очень болезненно восприняли, что их героев назвали своими именами. То, что концерт "Интера" имел такой резонанс разрушило картинку мира этих деятелей. Поэтому профессиональные грантоеды и националисты спелись в дружном порыве обвинения "Интера" во всех мыслимых и немыслимых грехах", — говорит эксперт.

Электоральный интерес

Вместе с тем, по мнению политолога Руслана Бортника, реакция на концерт на "Интере" оказалась на удивление слабой и беззубой.

"Согласитесь, было бы достаточно сложно представить, что в 2014-м или 2015-м году мог состоялся подобный концерт, а столько людей вышли на улицы. Сегодня власть начинает прогибаться под общественное мнение. Около 80% населения считает День победы праздником и выступать против них — отбрасывать этот электорат. Миллионы украинцев по всей стране вышли на празднование, кроме Пасхи и Дня Независимости больше ни один праздник не мобилизует украинцев так сильно", — отметил Бортник.

Подковерная борьба

По его словам, действия националистов и заявления игроков медиа-пространства — скорее, имитация определенного протеста против "Интера" и других праздничных программ.

"При полном понимании того, что сделать что-то с этим будет очень сложно, так как вещатели не нарушали закон. Но, к сожалению, в этих риторических войнах участие принимают те организации, которые призваны защищать права журналистов. Но дело в том, две ключевые организации связаны напрямую с "Народным фронтом" и "Блоком Петра Порошенко" соответственно. Часто они просто обслуживают интересы власти, а не своей профессиональной среды", — говорит политолог.

Эксперт спрогнозировал, что ситуация с "Интером" перейдет в фазу подковерной борьбы, лишения лицензий и прочее.

По следам Януковича

Между тем, Андрей Золотарев считает, что в случае с показом на "Интере" праздничного концерта имела место политическая договоренность.

"Я прекрасно помню, кто запустил тезис "они же дети" после избиения студентов на Майдане. Равно, как и то, что "Интер" долгое время был политически лоялен к действующей власти. Тема эксплуатации исторической памяти наводит на мысль, что между владельцами канала есть политические договоренности. Думаю, что такое проявление свободы было санкционировано сверху. Равно как Виктор Янукович хотел видеть своим соперником Олега Тягнибока, так и Петр Порошенко хочет в спарринг-партнеры Юрия Бойко. Дескать, сегодня мы не трогаем "Интер", а завтра вы достойно нам проигрываете", — резюмировал Золотарев.