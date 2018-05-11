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    Нацсовет принял решение по телеканалу "Интер"

    Тема:

    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы (65)

    (обновлено: )738110
    По словам главы нацсовета Юрия Артеменко, в совет поступило несколько заявлений о том, что содержимое концерта, который вышел в эфир на "Интере" под названием "Победа одна на всех" "унижает достоинство граждан Украины.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в пятницу принял решение о проведении внеплановой выездной проверки деятельности "Интера" из-за заявления ведущих телеканала ко Дню Победы.

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    Накануне 9 мая в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикально настроенные активисты начали пикет офиса "Интера" в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир.

    "Есть предложение назначить внеплановую выездную проверку деятельности частного акционерного общества "Телеканал "Интер", — зачитал предложение глава нацсовета Юрий Артеменко на заседании, которое транслировал украинский "5 канал".

    Он отметил, что в совет поступило несколько заявлений о том, что содержимое концерта, который вышел в эфир на "Интере" под названием "Победа одна на всех" "унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства.

    Предложение о внеплановой выездной проверке поддержали все члены нацсовета.

    Ранее националисты также провели пикет у дома совладельца телеканала "Интер", депутата Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина. В полиции Киевской области сообщили, что время столкновений радикалов с сотрудниками национальной гвардии пострадали два человека – журналист и правоохранитель.

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