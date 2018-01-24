Страшный 2019-ый: "Эти - пойдут на все"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Возможно, Украина действительно из парламентско-президентской республики превратится в республику парламентскую — и произойти это может достаточно скоро. Смену конфигурации власти украинцам объяснят заботой о развитии демократии или еще какими-нибудь светлыми помыслами, но истинная причина будет заключаться в стремлении нынешних власть имущих к самосохранению. Ведь выиграть выборы они, скорее всего, не смогут, а ожидать от "сменщиков" им приходится только суда и посадки, отмечают особо въедливые эксперты.

"Президент меньшинства"

В украинском фрагменте соцсетей активно обсуждают различные варианты выхода из "кризиса-2019". Сторонники нынешней власти беспокоятся за ее судьбу (очевидно, и за свою тоже) и предлагают различные рецепты. Высказываются и те, кто формально не поддерживает власть, но является сторонником Майдана.

"Заглянем в год 2019. Кто бы ни стал следующим президентом, это будет президент меньшинства. Ни один из политиков не наберёт поддержки более 50% голосов от общего количества избирателей. Похожий сценарий был отыгран, когда Киев избрал Черновецкого мэром при поддержке де факто менее трети избирателей", — написал на своей странице в Facebook глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком" Виктор Шлинчак.

По его словам, это будет означать одно: Украину и дальше будут сотрясать междоусобные войны, "общественная лигитимизация такого президента будет крайне низкой", а критика — сильной… В общем, "следующий президент просто обречён быть назначенным общественным злом".

В качестве одного из возможных выходов из ситуации в очередной раз предлагается обсудить изменение конфигурации власти и переход Украины к парламентской республике. Шлинчак отметил, что "теоретически такой сценарий может удовлетворить и часть действующих политических игроков".

Некоторые участники дискуссии предлагают ограничение полномочий будущего главы государства и даже отмену поста президента как такового.

Вечная борьба за кресло

Все это не ново, конечно. Об упразднении института президента ради общественного мира и согласия говорил еще в нулевых годах лидер ныне запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко. Он обосновывал свое предложение тем, что в условиях, когда "победитель получает все", неизбежная борьба за вожделенное кресло всегда будет дестабилизировать страну.

А о необходимости "окончательного перехода" перехода Украины к модели парламентской республики в 2016 году заявлял нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин в своей статье, опубликованной газетой "Зеркало недели".

По его мнению, "это позволит четко разделить функции, полномочия и ответственность между ветвями и институтами власти". И потому — "именно такой подход должен найти отражение в проекте реформирования и Конституции".

Премьер Порошенко?

Избирательная кампания уже началась, и определяющим пунктом повестки дня должны стать содержание и попытки имплементации новой Конституции, сделал прогноз в комментарии к посту Шлинчака политолог Константин Матвиенко.

По его мнению, "Порошенко будет пытаться сохранить власть либо как избранный на второй срок президент, либо как премьер, назначенный преимущественно голосами мажоритарщиков в парламенте".

Другие участники дискуссии отмечают, что при нынешней "тотальной власти олигархата" в Украине "любая система управления государством обречена на провал". Впрочем, у олигархата может быть другое мнение.

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Принявший участие в обсуждении на странице Шлинчака провластный политолог Владимир Фесенко, согласившись с тезисом о "президенте меньшинства", заявил: "большая иллюзия, что новая Конституция или парламентская республика будут спасением". По его мнению, идеального решения этой проблемы просто нет.

"Эти — пойдут на все"

Некоторые эксперты высказываются на эту тему на других площадках.

"Кстати, я вот тоже поддерживаю парламентскую республику. Но только после того, как эта власть понесет наказание за все, что она делала со страной с 2014 года", — отметил в своем блоге политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Именно перспектива ответственности, наказания за содеянное беспокоит представителей украинского истеблишмента. И перспектива эта — вполне реальная, сказал РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, находящиеся у власти политики прекрасно знают, что "те, кто придет за ними, не будут располагать иным политическим ресурсом, кроме посадки нынешних — а вопросы к нынешним накопились очень серьезные".

Власть имущие понимают, отметил Золотарев, что "потеря власти для них — это потеря свободы и потеря всего, что нажито за последние годы "непосильным трудом".

По мнению эксперта, они также понимают, что "электорально Поршенко проигрывает практически всем во втором туре". И потому-то сейчас идет активный поиск разных вариантов, среди которых переход к парламентской республике — еще "сравнительно цивилизованный".

В целом, подчеркнул Золотарев, представители нынешней власти ("не только президент, там и "Народный фронт", и иже с ними") давно доказали свои способности: "эти — пойдут на все".

Напомним, очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Очередные парламентские выборы пройдут 27 октября 2019 года.