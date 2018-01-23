Тренд дня: На уме у украинцев – не "злука", а разлука

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Украина в понедельник отметила День Соборности. Праздник отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. В 1918 году в этот же день был подписан IV универсал Украинской Центральной Рады, провозгласивший полную независимость УНР.

Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году, когда президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

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По мнению политэксперта Юрия Романенко, День Соборности является лживым праздником в Украине.

"В стране, где успех политической силы находится в пропорциональной зависимости продвижения набора исторических мифов, апеллирующих к низменным чувствам толпы с целью ее возбуждения и мобилизации, где при этом различные части общества стравливаются между собой, ежегодное выхолощенное блеяние со стороны все тех же политических сил о Соборности, с ритуальным возложением венков, мантрами о том, что мы "поеднані" выглядит очень и очень, я бы сказал, по-кафкиански абсурдно", — отметил Романенко.

По его мнению, если посмотреть на украинское общество, то можно увидеть, что внешнее, выхолощенное, без понимания сути того явления и является сутью нынешней жизни в стране на всех уровнях социума.

"Когда Пасха сводится к мегабухалову под возглавы "Христос воскрес, <…>". Когда о Соборности блеют один день в году, чтобы все последующие 364 дня засунуть глубоко в раскрытую рану обид свои грязные пальчики вышиванках или косоворотках. Когда все стонут про грабителей во власти, но стремление жить как нормальный человек смотрят как на проявление идиотизма, ибо "треба як усі, як ти дорвався до влади, то теж тянув би". Так что с днем Соборности. Давайте еще раз пробежимся по мостику, соединим два берега Днепра и с чувством выполненного долга в люлю. И так еще следующие 100 лет", — акцентировал эксперт.

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Экс-министр юстиции Елена Лукаш в контексте Дня Соборности напомнила, что соборностью считается духовная общность народа, принцип совместного обсуждения и решения важных общенациональных вопросов, чего в сегодняшней Украине нет.

"Нет больше мирной, щедрой, теплой Родины. И прошлое не воротишь. Те, кто захватил власть, и их шкурки из лояльных СМИ, сделали все чтобы надругаться над прошлым, уничтожить настоящее и лишить надежды на будущее.



Делали и делают все, чтобы разделить, запугать и поссорить людей.



Ты или раб – или враг. На могилах предков спляшут "вятровичи", в твоей генетике усомнятся "нищуки", твоих детей вынудят искать счастья за границей "парубии", несогласных посадят "аваковы\луценки", а "пятаки" расскажут почему это все нужно терпеть", — подчеркнула Лукаш.

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По ее мнению, деконструкция государства, потеря остатков суверенитета и уничтожение собственного народа с каждым днем все усиливаются.

"Смотря на нынешний режим понимаешь классика: ад пуст, все черти здесь. Единственное в чем действительно солидарен, един и "соборен" весь народ – в ненависти, всепоглощающем недоверии и презрении к власти. Но это и взаимно: народу не нужна эта власть — власти не нужен этот народ. Не "злука", а "разлука" сейчас на уме у украинцев. Посмотрим кто кого", — резюмировала Лукаш.

Также блоггеры не обошли вниманием заявление министр иностранных дел Павла Климкина. Министр накануне выразил недоумение, почему Арку дружбы народов в центре Киева до сих пор не разобрали на металлолом.

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"Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День Соборности Украины, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы, вроде Арки дружбы народов. Или мы запутались в символах, или, может, за-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?" — написал министр на своей странице в Twitter.

Блоггер Александр Скубченко увидел в заявлении министр призыв к вандализму в День Соборности.

"Климкин жалеет, что Арку дружбы народов не разобрали на металолом. Министр призывает к вандализму в день "единения". Но зато самый длинный флаг они растянули. Дружбы народов в Украине нет, но с такой помпой хотят убедить в обратном. И сами ж верят в свою ложь показную, наверное", — уверен Скубченко.

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в ответ на пост Климкина сыронизировал, что на Арку можно использовать для рекламы президентского кондитерского бизнеса.

"Климкин, который почему-то глава МИД, предложил снести в Киеве арку Дружбы Народов. Вот зачем Порошенко его только держит? Никакого креатива. На арке же можно большими буквами написать "ROSHEN", — отметил Корнейчук.

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Политолог Владимир Корнилов в свою очередь отметил, что министр уже запутался в символах.

"С одной стороны, он считает, что Шевченко и Грушевский противоречат дружбе народов. С другой стороны, жалеет, что не осталось пионеров, которые разобрали бы что-то на металлолом. Вот и я думаю: что он хочет на металлолом разобрать — Шевченко или дружбу народов???" — задался вопросом политолог.