Украинский певец объяснил выбор в пользу Белоруссии на "Евровидении-2018"

КИЕВ, 10 янв — РИа Новости Украина. Украинский 24-летний певец Alekseev заявил, что все его поклонники — одна большая страна.

Заявку на Национальный отбор в Украине артист отозвал.

"Мы часто выступаем в Беларуси. Тут знают и любят мою музыку. В прошлом году были концерты в Минске, Гомеле, Барановичах и других городах, также приятно было выступить на открытии фестиваля "Славянский базар — 2017" в Витебске", — рассказал Никита Алексеев.

Как подчеркнул певец, из-за активных гастролей в Белоруссии он считает себя и белорусским певцом.

"Я считаю себя белорусским певцом в том числе. Знаю, что мои песни звучат здесь, регулярно получаю приглашение в эфиры разных радиостанций и телеканалов, а на любом сборном концерте публика приветствует очень тепло… Мои поклонники — одна большая страна", — заявил артист "Обозревателю".

В сети певец представил песню, с которой собирается завоевать Европу.

Ранее сообщалось, что певец Никита Алексеев подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Белоруссии.