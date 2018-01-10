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    Культура

    Украинский певец объяснил выбор в пользу Белоруссии на "Евровидении-2018"

    (обновлено: )20610
    Украинский 24-летний певец Никита Алексеев (Alekseev) заявил, что довольно часто гастролирует по Белоруссии, поэтому считает себя и белорусским исполнителем.
    Украинский поп-певец Никита Алексеев (Alekseev)
    Nikita Alekseev

    КИЕВ, 10 янв — РИа Новости Украина. Украинский 24-летний певец Alekseev заявил, что все его поклонники — одна большая страна.

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    facebook.com/jamalaofficial
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    Заявку на Национальный отбор в Украине артист отозвал.

    "Мы часто выступаем в Беларуси. Тут знают и любят мою музыку. В прошлом году были концерты в Минске, Гомеле, Барановичах и других городах, также приятно было выступить на открытии фестиваля "Славянский базар — 2017" в Витебске", — рассказал Никита Алексеев.

    Как подчеркнул певец, из-за активных гастролей в Белоруссии он считает себя и белорусским певцом.

    "Я считаю себя белорусским певцом в том числе. Знаю, что мои песни звучат здесь, регулярно получаю приглашение в эфиры разных радиостанций и телеканалов, а на любом сборном концерте публика приветствует очень тепло… Мои поклонники — одна большая страна", — заявил артист "Обозревателю".

    В сети певец представил песню, с которой собирается завоевать Европу.

    Ранее сообщалось, что певец Никита Алексеев подал заявку на участие в Евровидении-2018 от Белоруссии.

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