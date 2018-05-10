В Африке погибли украинские моряки - СМИ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. На территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли два моряка из Херсона; по непроверенной информации, погиб третий моряк. Об этом с четверг сообщает издание "Таврия News".

По предварительным данным, моряки скончались от отравления.

Таврия News Один из украинских моряков

Как уточняется, судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга.

На данный момент судно находится в Кабо-Верде, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Греции украинский моряк Анатолий Черкасский осужден на 70 лет. Черкасский уже несколько лет находится в греческой тюрьме после того, как на корабле, где он работал помощником капитана, были обнаружены нелегалы — беженцы из Сирии. В 2015 году греческий суд вынес ему приговор в 204 года тюремного заключения.