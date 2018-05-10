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    В Африке погибли украинские моряки - СМИ

    (обновлено: )14201
    Судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга. На данный момент судно находится в Кабо-Верде, ведется следствие.
    Судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы
    marine traffic

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. На территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли два моряка из Херсона; по непроверенной информации, погиб третий моряк. Об этом с четверг сообщает издание "Таврия News".

    По предварительным данным, моряки скончались от отравления.

    Таврия News
    Один из украинских моряков

    Как уточняется, судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга.

    На данный момент судно находится в Кабо-Верде, ведется следствие.

    Ранее сообщалось, что в Греции украинский моряк Анатолий Черкасский осужден на 70 лет. Черкасский уже несколько лет находится в греческой тюрьме после того, как на корабле, где он работал помощником капитана, были обнаружены нелегалы — беженцы из Сирии. В 2015 году греческий суд вынес ему приговор в 204 года тюремного заключения.

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