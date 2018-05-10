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    Экономика

    "Нафтогаз" заявил о решении Гааги по Крыму в пользу Украины

    (обновлено: )12411
    Пресс-служба "Нафтогаза Украины" сообщает, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям за "аннексию Крыма". По данным СМИ, речь идет о возмещении 159 миллионов долларов.
    Нафтогаз Украина
    slovoidilo.ua

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" утверждает, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за их потерь активов в Крыму.

    Нафтогаз Украина
    slovoidilo.ua
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    "Нафтогаз Украины" и его "дочки" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от РФ возмещения за утраченные активы в Крыму — 8 миллиардов долларов. "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", но после присоединения Крыма к РФ имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

    Смотрите также: Как "Нафтогазу" удалось догнать "Газпром" по доходам — мнение Якубина

    "Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter в четверг. Других подробностей не приводится.

    Ранее информагентство УНИАН сообщило, что в этом деле речь идет о возмещении 159 миллионов долларов, а решение по нему было принято 2 мая.  В постановлении суда говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года", когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в РФ. Агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

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