В Кубке Турции по футболу произошло историческое событие

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Футболисты "Акхисара" впервые в истории завоевалм Кубок Турции по футболу, обыграв в финале стамбульский "Фенербахче".

Встреча, прошедшая в четверг, 10 мая, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Акхисара", в составе которого голами отметились Мигел Лопеш (32), Абдул Сиссоко (70) и Элдер Барбоза (81). У "Фенербахче" отличились Фернандао (56) и Соуза (86).

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Благодаря победе в Кубке "Акхисар" гарантировал себе место в раунде плей-офф Лиги Европы. "Фенербахче" вышел в финал Кубка из-за неявки "Бешикташа" на доигровку ответного полуфинального матча, который бойкотировал встречу в знак протеста из-за "мягкого", по мнению клуба, наказания "Фенербахче".

@AkhisarsporFan Футболисты турецкого клуба "Акхисар"

TFF наказала "Фенербахче" тремя матчами без зрителей и оштрафовала на один миллион турецких лир за инцидент, произошедший в ответной полуфинальной игре Кубка Турции 19 апреля между "Бешикташем" и "Фенербахче". Матч был прерван на 57-й минуте при счете 0:0 после начавшейся потасовки между фанатами "Фенербахче" и игроками "Бешикташа", находившимися на скамейке запасных. Болельщики кидали различные предметы, один из которых попал в голову главного тренера "Бешикташа" Шенолу Гюнешу.

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