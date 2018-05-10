Трамп объявил о поимке пяти наиболее разыскиваемых лидеров ИГ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что пять самых разыскиваемых лидером террористической группировки "Исламское государство " (ИГ) "только что пойманы".

"Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы", — написал Трамп в Twitter.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

Операция по задержанию пятерых лидеров группировки "Исламское государство" была проведена властями Ирака при содействии "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

"Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в координации с СДС в приграничном регионе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ", — написал Макгерк на своей странице в Twitter.

Фамилии задержанных не называются.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.