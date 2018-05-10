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    Трамп объявил о поимке пяти наиболее разыскиваемых лидеров ИГ

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    Операция по задержанию пятерых лидеров группировки "Исламское государство" была проведена властями Ирака при содействии "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что пять самых разыскиваемых лидером террористической группировки "Исламское государство " (ИГ) "только что пойманы".

    "Пять наиболее разыскиваемых лидеров ИГ только что пойманы", — написал Трамп в Twitter.

    Операция по задержанию пятерых лидеров группировки "Исламское государство" была проведена властями Ирака при содействии "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

    "Иракские силы задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ в координации с СДС в приграничном регионе Ирака и Сирии. Прекрасное сотрудничество закрывает все пути к побегу для террористов ИГ", — написал Макгерк на своей странице в Twitter.

    Фамилии задержанных не называются.

    Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ.

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