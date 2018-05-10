наверх
10.05.201812:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Германии стартовали переговоры Порошенко, Меркель и Макрона

    (обновлено: )28503
    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что в Ахене стартовали трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг в немецком Ахене
    @MelnykAndrij

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг в немецком Ахене, сообщает украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

    "В Ахене стартовали трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — написал посол в Twitter.

    В Ахене проходит церемония вручения Макрону международной премии имени Карла Великого за 2018 год, на мероприятие приглашен и украинский президент.

    Порошенко 9-10 мая посещает с визитом германский Ахен и в ходе переговоров планирует обсудить вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе. Украинский посол в ФРГ высказывал надежду, что после этой встречи может состояться встреча в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Украины, Франция).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Бессмертный полк" в Киеве: пришли националисты и участники акции. Полиция националистов не пропускает, есть задержанные
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Нацкорпус пикетирует телеканал "Интер"
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Украинский исполнитель Melovin на Евровидении в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина