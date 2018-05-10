В Германии стартовали переговоры Порошенко, Меркель и Макрона

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона стартовали в четверг в немецком Ахене, сообщает украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

"В Ахене стартовали трехсторонние переговоры президента Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — написал посол в Twitter.

В Ахене проходит церемония вручения Макрону международной премии имени Карла Великого за 2018 год, на мероприятие приглашен и украинский президент.

Порошенко 9-10 мая посещает с визитом германский Ахен и в ходе переговоров планирует обсудить вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе. Украинский посол в ФРГ высказывал надежду, что после этой встречи может состояться встреча в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Украины, Франция).