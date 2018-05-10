В столкновениях под домом Левочкина пострадал силовик

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Журналист и правоохранитель пострадали в результате потасовки националистов и сотрудников Национальной гвардии Украины, которая произошла возле дома депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционного блока", совладельца телеканала "Интер" Сергея Левочкина в Конча-Заспе, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Представители националистической партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов") и "Национальных дружин", а также националистической партии "Свобода" в четверг пикетировали дом депутата Рады Левочкина. Правоохранители пытались помешать им близко подойти к территории, где расположен дом парламентария, в результате чего возникла потасовка.

"Между митингующими и работниками полиции произошли столкновения. В результате чего пострадали два человека — представитель средств массовой информации, который обратился с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранитель", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте события работает следственно-оперативная группа. После этого "правонарушению будет дана правовая оценка", добавили в областной полиции.

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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". После этого националисты устроили пикетирование офиса "Интера". Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент", но телеканал не снял концерт с эфира. Националисты заявили, что в четверг намерены пикетировать дом Левочкина, который, по их мнению, является заказчиком концерта.