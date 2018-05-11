Представитель Украины Melovin откроет финал Евровидения

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Представитель Украины Melovin с песней Under the Ladder откроет финальный концерт международного песенного конкурса Евровидение 12 мая, представительница Португалии Клаудиа Паскоаль выступит под восьмым номером, а закрывать концерт будут артисты из Италии, сообщается на официальном сайте конкурса.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, 10 чая, после чего организаторы определили, под какими номерами участники выйдут на сцену.

Смотрите также: Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018

"Порядок выступления строится таким образом, чтобы каждый артист имел возможность выделиться. Продюсеры обращают внимание на жанр песни, на то, кто выходит на сцену — один исполнитель или коллектив, какой реквизит они используют и многие другие моменты", — говорится в сообщении на сайте.

Скриншот Украинский исполнитель Melovin на Евровидении-2018

Так, открывать концерт будет украинский певец Melovin, вторым станет коллектив из Испании Альфред и Амайа, третьей на сцену выйдет певица из Словении Лея Сирк.

Читайте также — Украина на Евровидении: не победим, так поскандалим

Хозяйка смотра Португалия занимает восьмую позицию. Страну представляет Клаудиа Паскоаль. Группа DoReDos из Молдовы выступит под 19-м номером. Закроют концерт исполнители из Италии Эрман Мета и Фабрицио Моро. Всего в этот вечер за победу будут бороться 26 участников.