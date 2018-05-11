Представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдовы, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины вышли в финал по итогам второго полуфинала международного песенного конкурса Евровидение.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

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Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, 10 мая. На сцену вышли представители 18 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.

Вашему вниманию предлагаются выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2018.

Украина:

Сербия:

Молдова:

Венгрия:

Швеция:

Австралия:

Норвегия:

Дания:

Словения:

Нидерланды:

Напомним, по итогам первого полуфинала 8 мая определились первые 10 участников финала. Итоговый концерт, по результатам которого будет определен победитель и страна-хозяйка Евровидения-2019, состоится 12 мая. В нем также выступят представители так называемой "Большой пятерки": Франции, Германии, Испании, Италии, Великобритании и страны-хозяйки — Португалии. Всего в финале будут участвовать 26 стран.