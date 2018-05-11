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    Результаты второго полуфинала Евровидения-2018

    Тема:

    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина (164)

    (обновлено: )32301
    В финал песенного конкурса вышли десять исполнителей, выступивших во втором полуфинале: из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.
    Победители второго полуфинала Евровидения-2018
    eurovision.tv

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Валерия Высокосова. Представители Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины вышли в финал по итогам второго полуфинала международного песенного конкурса Евровидение.

    Второй полуфинал Евровидения-2018. Онлайн
    канал Eurovision Song Contest в youtube
    Второй полуфинал Евровидения-2018, выступают Украина и РФ

    Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

    Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, 10 мая. На сцену вышли представители 18 стран, концерт открыл победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак, который вновь приехал на конкурс защищать честь Норвегии. Он исполнил песню That"s How You Write a Song его собственного сочинения и вышел в финал.

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    По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.

    Напомним, по итогам первого полуфинала уже стали известны первые 10 участников финала, который пройдет 12 мая. 

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