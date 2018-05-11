Россиянка Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Лиссабоне, не прошла в финал по результатам голосования во втором полуфинале, передает РИА Новости.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг, 10 мая. На сцену вышли представители 18 стран.

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Певица Юлия Самойлова выступила под шестым номером с песней I Won"t Break. По результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри она не вышла в финал.

Ранее стало известно, что представитель Украины на Евровидении Melovin (Константин Бочаров) прошел в финал международного песенного конкурса.

Напомним, по итогам первого полуфинала уже стали известны 10 участников финала, который пройдет 12 мая.