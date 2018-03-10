По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании, рассматривался также вариант отстранить Украину от участия в будущих конкурсах на год или больше, но решили, что это - слишком жесткое наказание и следует ограничиться денежным.
Певица Юлия Самойлова спела для севастопольцев на концерте, посвященном Дню Победы. После выступления она заявила, что Евровидение не может сравниться с выступлением в Крыму, так как "конкурс есть конкурс" - "другое ощущение внутри".
Организаторы сообщили, что мероприятие Moscow Eurovision Party 2017, запланированное на 21 апреля 2017 года, отменяется в связи с нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения по участию российской делегации.
В пресс-службе "Первого канала" сообщили, что вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя "даже не может рассматриваться" и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017.
По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, украинские власти сделали максимум возможного, чтобы политизировать Евровидение и пойдут на этом пути до конца.
В ЕВС отметили, что желание союза заключается в том, "чтобы все артисты, участвующие в конкурсе "Евровидение" этого года, смогли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традицией конкурса".
Во втором полуфинале также выступят участники от Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.
Евровидение-2017: ни дня без скандала. На этот раз песенный конкурс привлек к себе внимание публикациями некоторых СМИ о возможном отстранении Украины. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что написали об этом в соцсетях?
Европейский вещательный союз не намерен оставаться в стороне и обещает проследить за тем, чтобы Россия приняла участие в Евровидении, пишут мировые СМИ. Чем завершится очередной этап песенного противостояния между Киевом и Москвой?
По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, Россия сама может найти для себя выход из ситуации с Самойловой, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".