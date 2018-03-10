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    Юлия Самойлова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 61
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    Киев в финальный день Евровидения-2017
    Евровидение меняет правила после конкурса в Киеве
    02:16 02.08.2017
    1017Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Одно из изменений заключается в предписании, которым запрещается выдвигать к участию исполнителей или других делегатов, которые имеют определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку конкурса.
    Евровидение-2017. Архивное фото
    Из-за недопуска Самойловой на Евровидение Украину оштрафуют на 200 тыс евро
    14:10 29.06.2017
    1234Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласании, рассматривался также вариант отстранить Украину от участия в будущих конкурсах на год или больше, но решили, что это - слишком жесткое наказание и следует ограничиться денежным.
    Певица Юлия Самойлова
    Самойлова заявила о начале подготовки к Евровидению-2018
    00:28 07.06.2017
    198Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Российская певица Юлия Самойлова заявила, что ее новая песня для Евровидения, которое пройдет в Португалии, будет выбрана позднее.
    Комментарий Самойловой после выступления в Крыму. Видео
    Самойлова о выступлении в Крыму: это не сравнится с Евровидением 
    10:13 10.05.2017
    3082Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    Певица Юлия Самойлова спела для севастопольцев на концерте, посвященном Дню Победы. После выступления она заявила, что Евровидение не может сравниться с выступлением в Крыму, так как "конкурс есть конкурс" - "другое ощущение внутри".
    Певица Юлия Самойлова
    Самойлова вместо Евровидения на 9 мая выступит в Севастополе
    15:23 28.04.2017
    396Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Служба безопасности Украины в минувшем месяце запретила Самойловой въезд в страну после ее участия в концерте в Крыму. Вместе с тем российская певица заявила, что с гордостью выступит в Севастополе.
    Юлия Самойлова
    Певицу Самойлову наградили за вклад в развитие музыки
    13:42 28.04.2017
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    Сама Юлия Самойлова призналась, что не ожидала получить столь высокую награду и считает ее авансом. И добавила, что ее вклад в музыку пока незначителен.
    Логотип Евровидения
    Российскую вечеринку перед Евровидением официально отменили
    22:13 14.04.2017
    793Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Организаторы сообщили, что мероприятие Moscow Eurovision Party 2017, запланированное на 21 апреля 2017 года, отменяется в связи с нестабильной политической ситуацией и отсутствием официального решения по участию российской делегации.
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    Самойлова прокомментировала отказ России от участия в Евровидении-2017
    23:14 13.04.2017
    4253Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Российская певица Юлия Самойлова призналась, что до последнего надеялась на то, что вопрос с ее участием в Евровидении-2017 в Киеве решится положительно.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    В России отказались транслировать Евровидение
    19:41 13.04.2017
    2080Европа открывает для украинцев свои границы
    В пресс-службе "Первого канала" сообщили, что вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя "даже не может рассматриваться" и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко предложили миллиард рублей за допуск Самойловой на Евровидение - СМИ
    13:44 07.04.2017
    3952Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Как отмечается, если Петр Порошенко примет условие, российское подразделение сети ресторанов быстрого питания перечислит в бюджет Украины до миллиарда рублей.
    Петр Порошенко
    Порошенко: решение РФ отправить Самойлову на Евровидение - провокация
    13:57 04.04.2017
    954Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам Петра Порошенко, российская сторона знала о санкциях Украины против тех, кто посещает Крым и все равно остановила свой выбор на Юлии Самойловой.
    Певица Юлия Самойлова
    Самойлова готовится к Евровидению, несмотря на запрет
    13:15 03.04.2017
    867Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Российская исполнительница Юлия Самойлова накануне участвовала в съемках, фото к которым на своей странице в соцсети снабдила хештегами, свидетельствующими о подготовке певицы к Еврповидению
    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
    Европейский вещательный союз должен решить, быть или нет Евровидению - СФ РФ
    23:53 01.04.2017
    1577Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, украинские власти сделали максимум возможного, чтобы политизировать Евровидение и пойдут на этом пути до конца.
    Юлия Самойлова
    Климкин: Украина не пойдет на уступки Самойловой
    18:37 31.03.2017
    4033Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам главы МИД Павла Климкина, никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются, если закон нарушен, то Украина "не может говорить о каких-либо шагах".
    Певица Юлия Самойлова
    Организаторы отказались назвать страны, критикующие Украину из-за Самойловой
    18:04 31.03.2017
    690Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В ЕВС отметили, что желание союза заключается в том, "чтобы все артисты, участвующие в конкурсе "Евровидение" этого года, смогли сделать это в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традицией конкурса".
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    Самойлова будет выступать под третьим номером на Евровидении
    16:35 31.03.2017
    3740
    Во втором полуфинале также выступят участники от Сербии, Австрии, Македонии, Мальты, Румынии, Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Снова бойкот и санкции. Соцсети о скандальном Евровидении
    19:08 30.03.2017
    3437Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Евровидение-2017: ни дня без скандала. На этот раз песенный конкурс привлек к себе внимание публикациями некоторых СМИ о возможном отстранении Украины. Как отреагировали на такую новость сами украинцы и что написали об этом в соцсетях?
    Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
    ЕВU не собирался вводить санкции против Украины из-за Самойловой
    23:46 29.03.2017
    1097Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Организаторы Евровидения-2017 заявили, что "кто-то из участников нарушит правила конкурса", то после его проведения могут рассмотреть "определенные меры" в отношении нарушителя.
    Певица Юлия Самойлова
    Tagesspiegel: Европа проконтролирует участие России в Евровидении
    20:26 28.03.2017
    6632Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Европейский вещательный союз не намерен оставаться в стороне и обещает проследить за тем, чтобы Россия приняла участие в Евровидении, пишут мировые СМИ. Чем завершится очередной этап песенного противостояния между Киевом и Москвой?
    Юлия Самойлова
    Кириленко предложил РФ заменить Самойлову другим исполнителем
    04:58 26.03.2017
    1728Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, Россия сама может найти для себя выход из ситуации с Самойловой, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством.
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