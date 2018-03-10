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O.Torvald (группа)
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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Джамала отказалась извиняться за провал O.Torvald на Евровидении
12:06 17.05.2017
1505
Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
По мнению Джамалы, рок-группа O.Torvald достойно выступила на конкурсе, музыканты были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников.
Гагарин: Евровидение - переходный этап в творчестве О.Torvald
03:07 15.05.2017
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Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
В эфире радиостанции Голос Столицы член профессионального жюри Евровидения от Украины, радиоведущий Сергей Гагарин заявил, что Евровидение никак не повлияет на дальнейшее творчество О.Torvald.
Украина заняла 24 место на Евровидении-2017
03:32 14.05.2017
3405
Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа O.Torvald на песенном конкурсе Евровидение-2017 набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.
Прогнозы Евровидения: по поводу O.Torvald букмекеры 100% ошиблись – Ягольник
17:02 23.04.2017
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Без России: старт Евровидения в Киеве.
Музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что первое место Украина в этом году на Евровидение не займет, но будет в первой десятке.
Участник Евровидения от Украины назвал Самойлову "информационным солдатом"
17:12 19.03.2017
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Без России: старт Евровидения в Киеве.
Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич заявил, что комментировать предстоящее выступление представительницы Российской Федерации Юлии Самойловой на Евровидении-2017 бессмысленно.
Стало известно, под каким номером в финале Евровидения выступит Украина
01:12 14.03.2017
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Без России: старт Евровидения в Киеве.
Согласно официальному сообщению фан-клуба Евровидения в Украине, рок-группа O.Torvald выступит в финале междунарожного пеенного конкурса под №22.
Отбор на Евровидение: O.Torvald заставил конкурентов дрожать — Ягольник
22:39 26.02.2017
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Без России: старт Евровидения в Киеве.
Музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире "ГС" отметил, что лично он болел за ILLARIA и не может понять, почему зрители поставили ей только один балл.
Неожиданная развязка Национального отбора на Евровидение-2017
02:50 26.02.2017
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Без России: старт Евровидения в Киеве.
За право представлять страну в финале национального отбора в субботу боролись шесть претендентов: группы "Сальто назад" и O.Torvald, исполнители MELOVIN и Rozhden, певицы Illaria и TAYANNA.
Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017
23:57 25.02.2017
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Без России: старт Евровидения в Киеве.
Украину на международном песенном конкурсе Евровидение — 2017 представит рок-группа O.Torvald, свидетельствуют результаты национального отбора, оглашённые в субботу вечером.
O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017
23:12 25.02.2017
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Без России: старт Евровидения в Киеве.
В финале национального отбора на Евровидение-2017 за право представлять Украину боролись Сальто Назад, MELOVIN, O.Torvald, ILLARIA, TAYANNA, ROZHDEN.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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