наверх
10.03.201805:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    O.Torvald (группа)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Рок-группа O.Torvald
    Джамала отказалась извиняться за провал O.Torvald на Евровидении
    12:06 17.05.2017
    1505Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По мнению Джамалы, рок-группа O.Torvald достойно выступила на конкурсе, музыканты были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников.
    Выступление О.Torvald в финале Евровидения-2017
    Гагарин: Евровидение - переходный этап в творчестве О.Torvald
    03:07 15.05.2017
    332Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    В эфире радиостанции Голос Столицы член профессионального жюри Евровидения от Украины, радиоведущий Сергей Гагарин заявил, что Евровидение никак не повлияет на дальнейшее творчество О.Torvald.
    Финал Евровидения-2017
    Украина заняла 24 место на Евровидении-2017
    03:32 14.05.2017
    3405Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф
    По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа O.Torvald на песенном конкурсе Евровидение-2017 набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.
    Александр Ягольник
    Прогнозы Евровидения: по поводу O.Torvald букмекеры 100% ошиблись – Ягольник
    17:02 23.04.2017
    3468Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что первое место Украина в этом году на Евровидение не займет, но будет в первой десятке.
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Участник Евровидения от Украины назвал Самойлову "информационным солдатом"
    17:12 19.03.2017
    843Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Фронтмен группы О.Torvald Женя Галич заявил, что комментировать предстоящее выступление представительницы Российской Федерации Юлии Самойловой на Евровидении-2017 бессмысленно.
    Группа O.Torvald
    Стало известно, под каким номером в финале Евровидения выступит Украина
    01:12 14.03.2017
    637Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Согласно официальному сообщению фан-клуба Евровидения в Украине, рок-группа O.Torvald выступит в финале междунарожного пеенного конкурса под №22.
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Отбор на Евровидение: O.Torvald заставил конкурентов дрожать — Ягольник
    22:39 26.02.2017
    813Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире "ГС" отметил, что лично он болел за ILLARIA и не может понять, почему зрители поставили ей только один балл.
    Финал Национального отбора на Евровидение-2017
    Неожиданная развязка Национального отбора на Евровидение-2017 
    02:50 26.02.2017
    3212Без России: старт Евровидения в Киеве.
    За право представлять страну в финале национального отбора в субботу боролись шесть претендентов: группы "Сальто назад" и O.Torvald, исполнители MELOVIN и Rozhden, певицы Illaria и TAYANNA.
    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017. Видео
    Песня Time группы O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017 
    23:57 25.02.2017
    5880Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Украину на международном песенном конкурсе Евровидение — 2017 представит рок-группа O.Torvald, свидетельствуют результаты национального отбора, оглашённые в субботу вечером.
    Группа O.Torvald
    O.Torvald представит Украину на Евровидении-2017
    23:12 25.02.2017
    490Без России: старт Евровидения в Киеве.
    В финале национального отбора на Евровидение-2017 за право представлять Украину боролись Сальто Назад, MELOVIN, O.Torvald, ILLARIA, TAYANNA, ROZHDEN.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны