Музыкальный продюсер Александр Ягольник в эфире "ГС" подчеркнул, что нельзя слепо доверять прогнозам букмекеров относительно победителей Евровидения, поскольку конкурс проходит вживую, и случиться может всякое.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.