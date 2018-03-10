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    Оксана Билозир

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    В БПП считают, что Самойловой надо разрешить въезд в Украину
    00:19 22.03.2017
    443Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам нардепа от парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Оксаны Билозир, Украина является демократической цивилизованной страной и не имеет права опуститься до уровня шантажа и провокации.
    Депутат Верховной Рады Оксана Билозир. Архивное фото
    РФ отправляет на Евровидение "уродство" - Билозир
    11:13 16.03.2017
    3992Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам нардепа Оксаны Билозир, "если такое уродство" со стороны России пытаются отправить в Украину, то "мы не можем категорически вставать на какие-то позиции".
    Празднуем Рождество вместе. Огромный хор спел колядки в Киеве. Видео
    "Празднуем Рождество вместе". Огромный хор спел колядки в Киеве 
    01:47 26.12.2016
    1080Год 2016, прощай! Итоги
    Торжественный концерт под названием "Празднуем Рождество вместе" состоялся в Киеве на Европейской площади. Рождественские колядки исполнил хор в рекордном составе. Количество певцов составило около двух тысяч человек.
    Эмоциональное заседание Рады по назначению Луценко генпрокурором
    Гарант Конституции - гарант кумовства. Соцсети вскипели от назначений Порошенко
    17:04 13.05.2016
    5266Дело Новинского. Прикосновенен
    Украина входит в пятерку мировых лидеров по распространенности "кумовства". Таковы официальные данные одного из недавних зарубежных рейтингов. Это очередной раз доказывают последние события в Раде. Что же думают по этому поводу сами украинцы?
    Оксана Билозир. Архивное фото
    Место Луценко в Верховной Раде займет Оксана Билозир
    05:12 13.05.2016
    170Дело Новинского. Прикосновенен
    Исходя из избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко", следующим депутатом, который будет представлять БПП в Верховной Раде, станет народная артистка Украины Оксана Билозир.
    Оксана Билозир. Архивное фото
    Оксана Билозир: обмен пленных блокируют политики
    10:59 25.01.2016
    736Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Народная артистка Украины, певица и политик Оксана Билозир заявила, что когда украинские политики едут в Минск на переговоры по Донбассу, а потом возвращаются и озвучивают претензии по условиям освобождения пленных, и процесс обмена блокируется.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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