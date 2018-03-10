Торжественный концерт под названием "Празднуем Рождество вместе" состоялся в Киеве на Европейской площади. Рождественские колядки исполнил хор в рекордном составе. Количество певцов составило около двух тысяч человек.
Украина входит в пятерку мировых лидеров по распространенности "кумовства". Таковы официальные данные одного из недавних зарубежных рейтингов. Это очередной раз доказывают последние события в Раде. Что же думают по этому поводу сами украинцы?
Народная артистка Украины, певица и политик Оксана Билозир заявила, что когда украинские политики едут в Минск на переговоры по Донбассу, а потом возвращаются и озвучивают претензии по условиям освобождения пленных, и процесс обмена блокируется.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.