Россия отправила на Евровидение певицу, которую СБУ не пустила в Украину

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2018", об этом было объявлено в воскресном эфире программы "Время" на Первом канале.

"Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять "Евровидение". Девушка с характером и песня со стержнем — только в нашем эфире", — объявили в эфире программы "Время".

Самойлова должна была выступать на "Евровидении-2017" в Киеве с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, участие в нем примут представители 43 стран. Победителем конкурса в 2017 году стал португалец Салвадор Собрал.