Нацотбор на Евровидение-2018. Победное выступление представителя Украины

Молодой певец Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin, с песней Under the Ladder ("Под лестницей") стал победителем украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение", который в этом году пройдет в Лиссабоне. Имя исполнителя, который поедет представлять Украину на песенном конкурсе, объявили в прямом эфире отбора.

Лучший исполнитель был определен на основании мнения профессионального жюри и голосов телезрителей.

Melovin получил за свое выступление от судей 5 баллов. Максимальную оценку получила певица Tayanna. Певца спасла максимальное количество голосов от зрителей — 6 баллов, за счет которых Melovin и победил.

Помимо Melovin, участие в финале национального отбора, который прошел в субботу в Киеве, приняли участие группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук, выступающий под сценическим именем Laud и молодая исполнительница Ирина Василенко, выступающая под псевдонимом Vilna.

Бочаров в 2015 году стал победителем вокального шоу X-фактор, ему 20 лет, он родом из Одессы. После объявления результатов голосования исполнитель пообещал, что "приедет с конкурса с победой".

Напомним, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии — Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал — 12 мая. Португалия получила право принять международный песенный конкурс после победы своего представителя Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году. Украина будет выступать во втором полуфинале Евровидения-2018.

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