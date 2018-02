На отборе Евровидения Данилко матом послал администратора певицы

В финале Национального отбора на Евровидение 2018 не обошлось без скандала. Находящийся в жюри актер Андрей Данилко сделал замечание певице TAYANNA, после чего обматерил ее администратора.

Данилко усомнился в выступлении певицы без фонограммы и попросил включить "минусовку". Когда ему начал возражать администратор исполнительницы, автор Верки Сердючки сказал ему "Иди в п…у".

Видео момента в прямом эфире доступно здесь (осторожно, нецензурная лексика).

Напомним, что в финальный отбор вышли шесть исполнителей: KADNAY с песней Beat of the Universe, Tayanna с песней "Леля", The Erised с песней Heroes, Laud с композицией Waiting, Vilna с песней Forest song, Melovin с песней Under the Ladder.

