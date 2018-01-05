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    Общество

    Андрей Данилко: в 2014 году Крым просто отдали

    (обновлено: )580230
    Знаменитый артист прокомментировал события 2014 года: протесты на Майдане Незалежности в Киеве и референдум в Крыму об отделении от Украины.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Известный украинский артист Андрей Данилко считает, что Крым в 2014 году просто отдали России.

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    Накануне народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что лидеры Крыма в 2014 году были готовы отступить от своих планов и договорится с Киевом, но все изменило распоряжение и.о. гепрокурора Олега Махницкого.

    "Думаю, что Крым отдали. Я не могу понять, как можно было взять и отдать. Артистам комментировать подобные вещи, наверно, не стоит. Надо в этом разбираться. Но я никому не верю – ни этой стороне, ни той. Все время прикрывание какими-то лозунгами: "Мы все так любим Украину". А при этом ты понимаешь, что она разваливается", — подчеркнул в эфире телеканала "112 Украина".

    Данилко также признался, что никогда не испытывал доверия к акциям протеста на Майдане Незалежности, как в 2013-2014 годах, так и в 2004-м.

    "Я же живу там рядом. Я не верю в то, что это может принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане – и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму", — сказал Данилко.

    Ранее артист заявлял, что украинские власти не думают о стране и людях что ему "не нравится время, в котором мы живем". По словам Данилко, он и его коллектив вынужден выступать или за границей, или на закрытых мероприятиях.

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