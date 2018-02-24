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    В Киеве состоялся финал отбора на Евровидение-2018

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    Из шести претендентов, которые определились по результатам двух полуфиналов 10 и 17 февраля, будет отобран один исполнитель, который получит право представлять Украину на Евровидение-2018.
    Видео UA: Перший

    В Киеве в субботу, 24 февраля состоялся финал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2018, выступления финалистов транслировал UA: Перший.

    MELOVIN с песней Under The Ladder
    Телеканал СТБ на Youtube
    Композиции, победившие во втором полуфинале нацотбора Евровидения - 2018

    Из шести претендентов, которые определились по результатам двух полуфиналов 10 и 17 февраля, отобран один исполнитель, который получит право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидении-2018.

    Напомним, что в финал вышли:

    KADNAY с песней Beat of the Universe

    Tayanna с песней "Леля"

    The Erised с песней Heroes

    Laud с композицией Waiting

    Vilna с песней Forest song

    Melovin с песней Under the Ladder

    Смотрите также: Ведущими Евровидения-2018 стали четыре женщины

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