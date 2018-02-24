В Киеве состоялся финал отбора на Евровидение-2018

Видео UA: Перший

В Киеве в субботу, 24 февраля состоялся финал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2018, выступления финалистов транслировал UA: Перший.

Из шести претендентов, которые определились по результатам двух полуфиналов 10 и 17 февраля, отобран один исполнитель, который получит право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидении-2018.

Напомним, что в финал вышли:

KADNAY с песней Beat of the Universe

Tayanna с песней "Леля"

The Erised с песней Heroes

Laud с композицией Waiting

Vilna с песней Forest song

Melovin с песней Under the Ladder

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