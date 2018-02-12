Скандалы Евровидения: Бабкин в финал не прошел, но в историю попал

Сергей Бабкин/Facebook

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 10 февраля, состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение — 2018, певец Сергей Бабкин в финал не попал, тем не менее его обвинили в плагиате. Режиссер Константин Михайлов написал в Facebook, что ему очень понравилось выступление Сергея Бабкина.

Смотрите также: Песни попавшие в финал нацотбора Евровидения — 2018

"Особенно красный клубок с нитками. Почти такой же, как в нашем с Фиолет клипе Романтика, который мы сняли девять месяцев назад", – написал режиссер.

Напомним, за право представлять Украину на Евровидении в первом полуфинале боролись девять участников: CONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD, KAZKA, The Вйо, KOZAK SYSTEM, VILNA, Pur: Pur, The Erised.

Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.



