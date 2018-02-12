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    Скандалы Евровидения: Бабкин в финал не прошел, но в историю попал

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    Певца Сергея Бабкина обвинили в плагиате. Режиссер Константин Михайлов написал в Facebook, что ему очень понравилось выступление Сергея Бабкина, "особенно красный клубок с нитками такой же", как в клипе, который "сняли 9 месяцев назад".
    Сергей Бабкин. Архивное фото
    Сергей Бабкин/Facebook

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина.  В субботу, 10 февраля, состоялся первый полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение — 2018, певец Сергей Бабкин в финал не попал, тем не менее его обвинили в плагиате. Режиссер Константин Михайлов написал в Facebook, что ему очень понравилось выступление Сергея Бабкина.

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    "Особенно красный клубок с нитками. Почти такой же, как в нашем с Фиолет клипе Романтика, который мы сняли девять месяцев назад", – написал режиссер.

    Напомним, за право представлять Украину на Евровидении в первом полуфинале боролись девять участников: CONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD, KAZKA, The Вйо, KOZAK SYSTEM, VILNA, Pur: Pur, The Erised.

    Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.


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