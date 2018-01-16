За право поехать на Евровидение будут бороться артисты, гастролирующие в РФ

Сергей Бабкин/Facebook

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. За право отправиться от Украины на международный музыкальный конкурс Евровидение-2018 будут соревноваться 18 исполнителей, сообщает пресс-служба телеканала UA:Перший.

В список претендентов вошли группы и исполнители: Erised, Сергей Бабкин, СONSTANTINE, Kozak System, The ВЙО, Julinoza, Dilemma, KAZKA, Yurcash, Mountain Breeze, Ingret Kostenko, Vil'na, LAUD, TAYANNA, KADNAY, Pur: Pur, MELOVIN, ILLARIA.

Главное отличие нынешнего национального отбора в том, что все песни, которые будут звучать в прямых эфирах, авторские. Представлены около 16 музыкальных жанров, среди которых indi pop, authentic, reggie, house, experiment pop, folks и другие.

Жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступления участников в полуфиналах, состоится 19 января. Полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля, а финал — на 24 февраля.

Евровидение 2018 будет проходить в португальском Лиссабоне с 8 по 12 мая этого года.

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Напомним, что ранее во время концертов Сергея Бабкина в Запорожье и Днепре произошли столкновения с участием националистов. От певца требовали признания России "страной-агрессором", а также ругали его за выступления на территории РФ и в Крыму. Выступления Бабкина были отменены еще в нескольких украинских городах.