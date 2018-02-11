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    Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение-2018

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    В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта. Победителями первого полуфинала стали VILNA с песней "Forest song", The Erised с песней "Heroes" и LAUD с песней "Waiting".
    Стали известны первые исполнители, попавшие в финал отбора на Евровидение
    скриншот с видео

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве прошел первый полуфинал национального отбора песенного конкурса Евровидение 2018. За право участвовать в финале отбора соревновались девять участников.

    В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта. Победителями первого полуфинала стали VILNA с песней "Forest song", The Erised с песней "Heroes" и LAUD с песней "Waiting".

    скриншот с видео
    Стали известны первые исполнители, попавшие в финал отбора на Евровидение

    Смотрите также: В Киеве прошел нацотбор на Евровидение-2018. Все выступления

    За право представлять Украину на Евровидении в первом полуфинале боролись девять участников: CONSTANTINE, Сергей Бабкин, LAUD, KAZKA, The Вйо, KOZAK SYSTEM, VILNA, Pur: Pur, The Erised.

    Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.

     

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