В Киеве прошел нацотбор на Евровидение-2018. Все выступления

В Киеве в субботу вечером стартовал первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2018.

По данным организаторов конкурса, за право представлять Украину на Евровидении-2018 в первом полуфинале будут бороться девять следующих участников:

CONSTANTINE с песней "Город"; Скриншот видео Победитель Евровидения-2017 впервые спел после пересадки сердца

Сергей Бабкин с песней "Сквозь твои глаза";

LAUD с песней "Waiting";

KAZKA с песней "Дива";

The Вйо с песней "Нґа-нґа";

KOZAK SYSTEM с песней "Mamai";

VILNA с песней "Forest song";

Pur: Pur с песней "Fire";

• The Erised с песней "Heroes".

Также выступят "звездные" гости. С песней для Евровидения-2018 "Lie to Me" выступит представитель Чехии Миколас Йозеф. А группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017, исполнит песню "Фонари" из своего нового альбома "Бисайды".

В финал национального отбора должны пройти только три участника. Кто именно продолжит соревнования в отборе — станет известно по итогам голосования зрителей и оценок жюри. Членами жюри стали: певица Джамала, продюсер Андрей Данилко, а также певец Евгений Филатов (The Maneken).

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии жеребьевки участников Евровидения-2018 и передал символические ключи от Киева мэру Лиссабона Фернандо Медине.

Смотрите также: Красавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами

Также сообщалось, что за право поехать на Евровидение в Португалию будут бороться украинские артисты, гастролирующие в РФ.