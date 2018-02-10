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    В Киеве прошел нацотбор на Евровидение-2018. Все выступления

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    В Киеве в субботу вечером стартовал первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2018. За право представлять Украину на Евровидении-2018 в первом полуфинале будут бороться девять участников.
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    В Киеве в субботу вечером стартовал первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2018.

    По данным организаторов конкурса, за право представлять Украину на Евровидении-2018 в первом полуфинале будут бороться девять следующих участников:

       • The Erised с песней "Heroes".

    Также выступят "звездные" гости. С песней для Евровидения-2018 "Lie to Me" выступит представитель Чехии Миколас Йозеф. А группа O.Torvald, которая представляла Украину на Евровидении-2017, исполнит песню "Фонари" из своего нового альбома "Бисайды".

    В финал национального отбора должны пройти только три участника. Кто именно продолжит соревнования в отборе — станет известно по итогам голосования зрителей и оценок жюри. Членами жюри стали: певица Джамала, продюсер Андрей Данилко, а также певец Евгений Филатов (The Maneken).

    Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии жеребьевки участников Евровидения-2018 и передал символические ключи от Киева мэру Лиссабона Фернандо Медине.

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    Также сообщалось, что за право поехать на Евровидение в Португалию будут бороться украинские артисты, гастролирующие в РФ.

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