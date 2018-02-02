Победитель Евровидения-2017 впервые спел после пересадки сердца

Скриншот видео

"Сальвадор соскучился за тем, чтобы дарить вам музыку, и исполнил для вас "Landslide" Fleetwood Mac. Доброе утро, люди!" — отмечается в комментарии к видео.

Поклонники певца очень обрадовались хорошему самочувствию артиста.

Напомним, 10 декабря 2017 года победитель конкурса Евровидение-2017 португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.