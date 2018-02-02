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    Победитель Евровидения-2017 впервые спел после пересадки сердца

    (обновлено: )81
    Португальский певец и победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал впервые сыграл на фортепиано и спел после удачной пересадки сердца.
    Сальвадор Собрал
    Скриншот видео

    "Сальвадор соскучился за тем, чтобы дарить вам музыку, и исполнил для вас "Landslide" Fleetwood Mac. Доброе утро, люди!" — отмечается в комментарии к видео.

    Поклонники певца очень обрадовались хорошему самочувствию артиста. 

    Напомним, 10 декабря 2017 года победитель конкурса Евровидение-2017 португальский певец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

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