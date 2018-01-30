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    Евровидение-2018. Стало известно, с кем Украина поборется за выход в финал

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    Во втором полуфинале, который пройдет 10 мая, выступят участники конкурса от Австралии, Дании, Норвегии, Молдовв, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и от Украины.
    Евровидение-2018
    Скриншот

    КИЕВ, 30 янв — РРИА Новости Украина. В столице Португалии Лиссабоне состоялась жеребьевка, по итогам которой стало известно, что участник от Украины будет бороться за выход в финал международного конкурса Евровидение-2018 во втором полуфинале.  

    "В первом полуфинале будут соревноваться 19 стран, а 18 во втором — 8 мая и 10 мая соответственно",  — говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

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    Отмечается, что в первом полуфинале, который состоится 8 мая, выступят представители Албании, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Литвы, Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии и Швейцарии.  

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    Во втором полуфинале (10 мая), выступят участники конкурса от Австралии, Дании, Норвегии, Молдовв, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов, Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и от Украины. 

    Финал Евровидения состоится 12 мая. 

    Накануне сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии жеребьевки участников Евровидения-2018 и передал символические ключи от Киева мэру Лиссабона Фернандо Медине.

    Также сообщалось, что за право поехать на Евровидение в Португалию будут бороться украинские артисты, гастролирующие в РФ. 

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