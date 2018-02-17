Официально. Белоруссию на Евровидении-2018 представит украинский певец

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (выступает под псевдонимом Alekseev) представит Белоруссию на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, сообщили в пятницу в эфире телеканала "Беларусь 1".

Официальный представитель Белоруссии на Евровидение-2018 в Лиссабоне (Португалия) определен во время трансляции финала национального отбора голосованием телезрителей и профессионального жюри по формуле 50x50. Всего участниками отбора стали десять исполнителей и музыкальных коллективов. Российская исполнительница Софья Лапина, которая также была допущена к участию в финале белорусского отбора Евровидения, ранее от участия в нем отказалась.

Алексеев, который выступил в нацотборе с английской версией своей песни "Навсегда" ("Forever"), отозвал заявку с отбора в Украине и подал заявку на участие в отборе в Белоруссии. Ранее в СМИ была опубликована информация, что исполнитель может быть дисквалифицирован, так как, согласно правилам отбора в республике, в нем может участвовать песня, которая не была коммерчески реализована (исполнена публично) до 1 сентября 2017 года, в то время как композиция "Навсегда" (на русском языке) впервые была исполнена в мае 2017 года на концертах в Киеве и Ставрополе.

До начала белорусского отбора на Евровидение представители артиста заявили, что "Навсегда" и "Forever" являются разными произведениями, а на концертах звучал "отрывок песни "Навсегда", исполняемый с другим текстом и измененной мелодией. По решению организаторов нацотбора Евровидения в республике, Алексеев был допущен до финала "с изменениями в мелодию конкурсной песни "Forever".

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Евровидение-2018 пройдет в мае (финал состоится 12 мая), свое участие в нем подтвердили более 40 стран. Как стало известно по итогам жеребьевки, Белоруссия выступит в первом полуфинале конкурса 8 мая вместе с исполнителями из Болгарии, Литвы, Албании, Чехии, Бельгии, Исландии, Азербайджана, Израиля, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Армении, Кипра, Хорватии, Греции и Македонии. Второй полуфинал намечен на 10 мая, в нем будут конкурировать представители 18 стран.

Португалия получила право принять международный песенный конкурс после победы своего представителя Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году.