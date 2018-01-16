Стало известно, кого к "Евровидению" будет готовить Филипп Киркоров

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Известный российский певец Филипп Киркоров собирается готовить молдавскую группу Doredos к конкурсу "Евровидение-2018", он уже записал с молдавскими музыкантами песню "Мой счастливый день".

"Я был очень впечатлен "Doredos" с того самого момента, когда увидел их на конкурсе "Новая волна" в Сочи. Харизматичные артисты, умеющие вести себя на сцене, с сильными голосами. Это качества редкие в наши дни. Когда я вижу таких артистов, я считаю своим долгом помочь, так же как мне помогла Алла Пугачева, когда я начинал свою карьеру", — написал Киркоров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что до этого помогал Дмитрию Колдуну, Ани Лорак, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым. "И теперь я рад, что могу поддержать "Doredos" и написать вместе с их гитаристом Джоном Баллардом песню "Мой счастливый день", с которой попытаемся представить Молдову на конкурсе "Евровидение". Я надеюсь, вы насладитесь этой песней так же, как и я, когда мы записывали ее и что у нас будет возможность показать шоу, которое мы задумали", — добавил Киркоров.

"Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Ведущими музыкального конкурса Евровидение-2018 избраны четыре женщины.