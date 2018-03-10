Принятые в 1954 году решения президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР не соответствовали Конституции РСФСР и Конституции СССР, сообщила Генпрокуратура РФ.
Лидер "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал внести изменения в бюджет с целью оказания дополнительной помощи тем регионам России, на которые легла основная нагрузка в связи с приемом беженцев из Украины.
Украина не может существовать как унитарное государство, а если жители восточной ее части решат повторить сценарий Крыма, то Россия не должна оставаться в стороне, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Миронов.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил принять решение о том, чтобы первые пять лет после вхождения Крыма в состав РФ все налоги и доходы оставались бы на этой территории, а не шли в федеральный бюджет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".