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    Сергей Миронов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Юлия Самойлова
    В РФ считают, что Киев должен гарантировать безопасность Самойловой
    13:43 15.03.2017
    323Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что в Украине будет проводиться крупнейшее культурное мероприятие и участнице от РФ должны гарантировать безопасность в полном объеме.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    В РФ предлагают ввести смертную казнь для террористов и их пособников
    08:59 20.11.2015
    100
    Миронов заявил журналистам перед началом совместного собрания Совфеда и Госдумы по теме борьбы с терроризмом, что в своем выступлении предложит внести в законодательство соответствующие изменения.
    Герб и флаг СССР
    Решение о передаче Крыма Украинской ССР не соответствовало Конституции - ГП РФ
    02:19 27.06.2015
    600Судебная и конституционная реформы в Украине
    Принятые в 1954 году решения президиумов Верховных Советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР не соответствовали Конституции РСФСР и Конституции СССР, сообщила Генпрокуратура РФ.
    Парламент Молдавии, архивное фото
    Молдавские социалисты выступают за вхождение Молдавии в ТС и сближение с РФ
    05:36 29.09.2014
    115
    Молдавские социалисты будут выступать за вхождение Молдавии в Таможенный союз и сближение с Россией, заявил в воскресенье на съезде Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) ее лидер Игорь Додон.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    В РФ призвали учесть в бюджете помощь беженцам из Украины
    11:09 10.06.2014
    88Санкции в отношении России_2014
    Лидер "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал внести изменения в бюджет с целью оказания дополнительной помощи тем регионам России, на которые легла основная нагрузка в связи с приемом беженцев из Украины.
    Ситуация в Донецкой области
    Эсеры РФ намерены инициировать заявление о геноциде на Юго-Востоке
    16:02 09.06.2014
    272Спецоперация на востоке Украины
    Фракция "Справедливая Россия" намерена внести на рассмотрение Госдумы проект заявления о геноциде на юго-востоке Украины, сказал лидер эсеров Сергей Миронов.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    Миронов назвал призыв Турчинова продолжить спецоперацию провокацией
    10:13 23.04.2014
    8Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает провокацией требование Александра Турчинова о возобновлении контртеррористической операции на востоке страны.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    Миронов: приказ Турчинова на проведение спецоперации - преступление
    09:05 16.04.2014
    7Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Лидер эсеров Сергей Миронов назвал государственным преступлением приказ на проведение спецоперации, отданный назначенным Верховной радой и. о. президента Украины Александром Турчиновым.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    Лидер СР считает блефом заявления Киева о возможности референдума
    15:56 14.04.2014
    5Референдум на востоке Украины
    Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает блефом заявления новых властей Украины о возможном проведении референдума о госустройстве.
    Сергей Миронов
    Украина не может существовать как унитарное государство, считают в РФ
    15:59 22.03.2014
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    Украина не может существовать как унитарное государство, а если жители восточной ее части решат повторить сценарий Крыма, то Россия не должна оставаться в стороне, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Миронов.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    Парламент РФ до конца недели ратифицирует договор о вхождении Крыма
    08:48 19.03.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Парламент РФ до конца недели проведет все юридические процедуры для ратификации договора о вхождении в состав России Крыма и Севастополя, заявил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
    Сергей Миронов
    Миронов предложил оставлять Крыму налоги и доходы
    09:22 18.03.2014
    4Референдум в Крыму
    Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил принять решение о том, чтобы первые пять лет после вхождения Крыма в состав РФ все налоги и доходы оставались бы на этой территории, а не шли в федеральный бюджет.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    Миронов не без гордости обнаружил себя в "черном списке" ЕС
    08:33 18.03.2014
    6Референдум в Крыму
    Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сказал, что не без гордости обнаружил себя в "черном списке" Евросоюза, при этом подчеркнул, что ни счетов, ни недвижимости за рубежом у него нет.
    Сергей Миронов
    Миронов предлагает выйти из ВТО, если Запад введет санкции против РФ
    15:05 17.03.2014
    45Санкции в отношении России_2014
    Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагает рассмотреть возможность выхода России из ВТО в случае введения Западом санкций против страны.
    Пленарное заседание Госдумы РФ
    Миронов: ГД в заявлении по Крыму выразит поддержку итогам референдума
    13:57 17.03.2014
    8Референдум в Крыму
    Госдума в своем заявлении выразит поддержку итогам прошедшего в Крыму референдума, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
    Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов
    СР внесут поправки о реабилитации татар, если Крым войдет в состав РФ
    08:49 14.03.2014
    5Обострение ситуации в Крыму
    Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов после положительного решения на референдуме в Крыму о его вхождении в состав России намерен внести в Госдуму законопроект о реабилитации крымских татар.
    Госдума РФ
    ГД может на следующей неделе рассмотреть вопрос о присоединении Крыма
    12:51 06.03.2014
    4Обострение ситуации в Крыму
    Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что Госдума может рассмотреть на следующей неделе законопроект о возможности присоединения Крыма к России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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