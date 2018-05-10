В Раду внесен проект о национализации имущества компаний РФ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Роман Зварич ("Блок Петра Порошенко") внес в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает национализировать имущество российских компаний и банков.

В пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в Закон Украины "О санкциях" говорится, в частности, что целью разработки проекта является законодательное урегулирование возможности введения секторальных санкций о запрете хозяйственной деятельности, а также передачи в собственность Украины "имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины, а также установления ответственности за нарушение законодательства о санкциях".

Кроме того, по мнению автора, принятие законопроекта позволит усовершенствовать законодательное регулирование применения санкций в отношении субъектов, которые "создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам", а также "способствуют террористической деятельности".

В четверг, 10 мая, проект закона был передан на рассмотрение профильного комитета.

Напомним, Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочки" ВЭБа) и "VS Bank" ("внучки" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. СНБО Украины 1 марта поддержал продление этих санкций.