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    Порошенко: Украина не должна иметь с Россией общих военных праздников

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    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти (297)

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    Президент Петр Порошенко в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения заявил, что "в нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".
    Петр Порошенко выступает по случаю Дня памяти и примирения
    Петр Порошенко в twitter

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не должна иметь общих с РФ военных праздников.

    Флешмоб по случаю 73-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне
    УНИАН
    День Победы по-украински: без красного знамени и без памяти

    Порошенко в 2014 году подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля. Также Порошенко издал указ о праздновании Дня пограничника 30 апреля. Раньше День пограничника в Украине отмечался 28 мая, как и в РФ. В январе 2015 года Верховная Рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.

    "Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором… В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором", — заявил Порошенко во вторник в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

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    В Украине 8 мая отмечают в четвертый раз как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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