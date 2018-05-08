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    Присоединение Крыма. Россия и Украина обменялись уголовными делами

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    В СК РОссии сообщили, что дело возбуждено в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства.
    Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве.
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    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые в свою очередь завели дело против 19 судей Конституционного суда РФ, признавших законным договор о присоединении Крыма к России.

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    "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Украины … Вадима Приймачка и иных сотрудников этого ведомства. Они подозреваются в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления", — сказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Российские следствие выяснило, что именно Приймачок вместе с коллегами "незаконно привлек к уголовной ответственности 19 судей КС РФ".

    "Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права", — заявила Петренко.

    Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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