Кабмин утвердил масштабную приватизацию в 2018

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год. Такое решение было принято на заседании правительства.

Кабмин поручил уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок с момента принятия решения о приватизации обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ими.

В перечень большой приватизации на 2018 год вошли Центрэнерго, ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Азовмаш, Турбоатом, Электротяжмаш, Сумыхимпром, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, Украгролизинг, Агарный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн.

Ранее глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил, что в прошлом году фонд перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд гривен.