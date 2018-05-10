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    Кабмин утвердил масштабную приватизацию в 2018

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    Новая волна приватизации в Украине (166)

    (обновлено: )3610
    Кабмин поручил уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок с момента принятия решения о приватизации обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ими.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год. Такое решение было принято на заседании правительства.

    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Кабмин поручил уполномоченным органам управления объектами госсобственности в месячный срок с момента принятия решения о приватизации обеспечить передачу органам приватизации функций по управлению ими.

    В перечень большой приватизации на 2018 год вошли Центрэнерго, ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Азовмаш, Турбоатом, Электротяжмаш, Сумыхимпром, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, Украгролизинг, Агарный фонд и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

    Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн.

    Ранее глава Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил, что в прошлом году фонд перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд гривен.

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