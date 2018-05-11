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    Ракетный удар Израиля по ЗРПК "Панцирь" в Сирии

    Тема:

    Конфронтация Израиля и Ирана в Сирии (459)

    (обновлено: )10111
    ЦАХАЛ в рамках масштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии поразил комплекс ПВО SA-22, говорится в сообщении армии Израиля.
    Facebook ЦАХАЛ

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео ракетного удара по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Сирии.

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    RIA News
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    "ЦАХАЛ в рамках масштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии поразил комплекс ПВО SA-22", — сообщает официальный Twitter армии, использовав натовскую классификацию зенитно-ракетных систем советского или российского производства.

    Смотрите также: В сети появилось видео последствий ракетного удара по Сирии

    Десятисекундный ролик снят с приближающейся к объекту ракеты.

    Ранее представители ЦАХАЛ сообщали, что в ходе налета на Сирию в ночь на четверг, 10 мая, израильская авиация в ответ на огонь с земли нанесла удары по нескольким комплексам ПВО типа SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17, принадлежащим сирийской армии.

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