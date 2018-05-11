Ракетный удар Израиля по ЗРПК "Панцирь" в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео ракетного удара по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Сирии.

"ЦАХАЛ в рамках масштабной атаки против военных объектов Ирана в Сирии поразил комплекс ПВО SA-22", — сообщает официальный Twitter армии, использовав натовскую классификацию зенитно-ракетных систем советского или российского производства.

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Десятисекундный ролик снят с приближающейся к объекту ракеты.

Ранее представители ЦАХАЛ сообщали, что в ходе налета на Сирию в ночь на четверг, 10 мая, израильская авиация в ответ на огонь с земли нанесла удары по нескольким комплексам ПВО типа SA-5, SA-2, SA-22 и SA-17, принадлежащим сирийской армии.