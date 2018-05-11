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    Культура

    Козловский после концерта 9 мая в Москве заявил, что он патриот Украины

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    Заслуженный артист Украины Виталий Козловский утверждает, что за последние четыре года он не выступал в России и считает это недопустимым "по понятным на это причинам".
    Виталий Козловский. Архивное фото
    Виталий Козловский/Facebook

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Заслуженный артист Украины Виталий Козловский не отрицает своего выступления в Москве на День Победы и не сожалеет об этом.

    Ранее стало известно, что 9 мая Козловский принял участие в концерте, посвященном Дню Победы, который прошел на центральной площади московского района Солнцево. 

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    По словам артиста, за последние четыре года он не выступал в России и считает это недопустимым "по понятным на это причинам", но на этот раз он получил приглашение от украинцев, которые живут в России, и после долгих раздумий согласился.

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    "Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать, и по другому случаю этого выступления я бы себе не позволил. Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве — они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень дорогую цену. Они шли до конца, не делили себя на нации, это их память. И они заслуживают того, чтобы прожить свои последние годы достойно, чувствуя нашу благодарность", — написал Козловский на своей странице в Facebook.

    Певец говорит, что во время концерта получил записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!", и после этого понял, что все сделал правильно.

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    "Я честен перед своей Родиной-Украиной. Я неоднократно выступал в зоне АТО и буду поддерживать свою страну во всем и всегда. Я горжусь званием Заслуженного артиста Украины и принципиальным условием моего выступления в Москве было — чтобы именно так меня объявили. Чтобы я имел возможность общаться со сцены именно как Украинский артист и продвигать украинскую идею и нашу правду простым людям", — заявил он.

    Facebook Виталия Козловского
    Комментарий Виталия Козловского

    При этом Козловский утверждает, что не боится травли. "Какой бы не была общественная реакция, это не изменит того факта, что я всегда был патриотом своей страны и остаюсь им", — написал певец.

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    Напомним, накануне 9 мая в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой отечественной войны погибло 8 миллионов украинцев и сегодня "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве". Радикально настроенные активисты начали пикет офиса "Интера" в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт вышел в эфир.

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