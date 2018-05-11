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    Семь человек, в том числе дети, найдены застреленными в Австралии

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    Тела убитых были обнаружены в населенном пункте Осмингтон в винодельческом регионе Маргарет-Ривер. По предварительной версии, речь идет о так называемом случае "убийства-самоубийства".
    Полиция Австралии на месте преступления. Архивное фото
    REUTERS Jason Reed

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Семь человек, среди которых четверо детей, обнаружены застреленными на западе Австралии, пишет местная газета Tweed Daily News.

    Стрельба в Лас-Вегасе
    РИА Новости
    Массовое убийство в Лас-Вегасе. Все детали

    Тела убитых были обнаружены в населенном пункте Осмингтон в винодельческом регионе Маргарет-Ривер (штат Западная Австралия).

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    Комиссар полиции штата Крис Доусон описал произошедшее как "ужасную трагедию".

    По предварительной версии, речь идет о так называемом случае "убийства-самоубийства": один из погибших расстрелял своих близких, а затем покончил с собой.

    Накануне в Киеве в Святошинском районе неизвестный застрелил молодого мужчину после словесной перепалки. 

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