Семь человек, в том числе дети, найдены застреленными в Австралии

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Семь человек, среди которых четверо детей, обнаружены застреленными на западе Австралии, пишет местная газета Tweed Daily News.

Тела убитых были обнаружены в населенном пункте Осмингтон в винодельческом регионе Маргарет-Ривер (штат Западная Австралия).

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Комиссар полиции штата Крис Доусон описал произошедшее как "ужасную трагедию".

По предварительной версии, речь идет о так называемом случае "убийства-самоубийства": один из погибших расстрелял своих близких, а затем покончил с собой.

Накануне в Киеве в Святошинском районе неизвестный застрелил молодого мужчину после словесной перепалки.