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    Убийство молодого мужчины на Святошино в Киеве. Полиция сообщила детали

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    (обновлено: )7511
    Следственным отделом Святошинского управления полиции Киева сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство).
    Убийство мужчины в Святошинском районе
    ГУ НП Украины в Киеве

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В ходе конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту, в результате чего пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся, сообщает столичный главк Национальной полиции.

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    УНИАН
    Подрыв авто в Киеве: друзья погибшего журналиста говорят об убийстве

    Ранее СМИ сообщили, что в Святошинском районе столицы застрелили молодого мужчину

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    "Информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в полицию около 21.00. На место происшествия выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался. Сейчас на месте работают эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления", — говорится в сообщении.

    Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    ГУ НП Украины в Киеве
    Убийство мужчины в Святошинском районе Киева

    Усилия полиции направленные на установление и задержание подозреваемого.

    Напомним, на прошлой неделе на Куреневке в Киеве произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина, имевший при себе удостоверение УБД. 

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