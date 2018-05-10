Убийство молодого мужчины на Святошино в Киеве. Полиция сообщила детали

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В ходе конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту, в результате чего пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся, сообщает столичный главк Национальной полиции.

Ранее СМИ сообщили, что в Святошинском районе столицы застрелили молодого мужчину.

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"Информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в полицию около 21.00. На место происшествия выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался. Сейчас на месте работают эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления", — говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

ГУ НП Украины в Киеве Убийство мужчины в Святошинском районе Киева

Усилия полиции направленные на установление и задержание подозреваемого.

Напомним, на прошлой неделе на Куреневке в Киеве произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина, имевший при себе удостоверение УБД.