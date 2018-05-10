Завершено расследование дела об убийстве Вороненкова

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева завершила расследование убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления. После того, как стороны с ними ознакомятся, дело будет направлено в суд.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября ГПУ заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России в Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.