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    Завершено расследование дела об убийстве Вороненкова

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (167)

    (обновлено: )35203
    Пресс-служба прокуратуры Киева сообщила в четверг, что ведомство завершило расследование убийства бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Подробности не сообщаются.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева завершила расследование убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    Владимир Тюрин. Архивное фото
    "Прайм Крайм"
    Испанский след предпринимателя Тюрина: Deutsche Welle об убийстве Вороненкова

    "Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", — говорится в сообщении.

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    По данным ведомства, материалы уголовного дела переданы сторонам для ознакомления. После того, как стороны с ними ознакомятся, дело будет направлено в суд.

    Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября ГПУ заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

    Вороненков уехал из России в Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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