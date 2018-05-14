Украина сама провоцирует инфляцию — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Мировые цены на нефть на торгах в четверг достигли максимального уровня с ноября 2014 года. Так, цена нефти марки Brent "пробила" потолок в 77 долларов за баррель. Причиной этому, по мнению аналитиков, послужило решение США выйти из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено ранее.

Тем временем, по подсчетам экспертов, на Иран сейчас приходится около 4% глобального предложения на рынке нефти, а введение санкций сократит ее запасы.

Какими последствиями обернется выход США из ядерного соглашения с Ираном, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

После решения Дональда Трампа цены на нефть — растут. Потолок уже достигнут или еще нет?

— Во-первых, растут не цены на нефть, а стоимость нефтяных деривативов, то есть финансовых инструментов второго порядка. Поскольку у нас сегодня все биржи взаимосвязаны, и спекулятивный капитал гуляет между ними, то не имеет значения, что дорожает. Все это является следствием тех информационных посылов, которые запускают на эти взаимосвязанные между собой рынки финансовые спекулянты. И здесь, безусловно, они не имеют никакого отношения ни к нефти, ни к каким-либо другим сырьевым товарам, а просто крупные финансовые структуры зарабатывают деньги на колебаниях котировок. Вот в нынешних нефтяных котировках стоимости этих самых деривативов примерно половина — это как раз и есть спекулятивная составляющая, которая эксплуатируется из-за того, что на рынок вбрасываются такие новости, как, например, подписание Трампом очередного документа, который в глаза, по большому счету, никто не видел.

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Ситуация отразится на Украине?

— Да, к сожалению, все вот эти спекуляции на мировых биржах сильно отражаются на государствах, зависящих от импорта. Безусловно, несмотря на то, что финансовые инструменты дорожают, но это обязательно скажется и на стоимости непосредственно нефтепродуктов, которые завозятся в Украину. Поскольку цена на границе, котировки нефтепродуктов на границе взаимосвязаны с тем, что называется нефтяными котировками. Не напрямую, однако, тенденции общие. За прошлый месяц цены на границе, например, выросли примерно на 7-9%. Это означает, что в ближайшее время уже трейдеры получат все основания, все предпосылки для того, чтобы повышать стоимость топлива. Но не факт, что стоимость бензина, например, вырастет. Стоимость сжиженного нефтяного газа растет. Уже мы прибавили за последний месяц порядка 60 копеек. А стоимость бензина остается той же самой. Хотя на границе подорожал и бензин, и сжиженный нефтяной газ. Причина — нежелание трейдеров терять потребителя.

Есть ли некий предел, до которого могут расти цены на бензин, на сжиженный газ в Украине?

— Нет, я не думаю, что какой-то предел существует. Предел для каждого потребителя свой. И каждый автомобилист для себя решает, когда ему пересаживаться с собственного автомобиля на общественный транспорт. Или сокращать количество поездок. Что касается, например, малого бизнеса, то для них вообще никакого предела не существует, поскольку все это, в том числе и стоимость топлива, просто записывается на затраты, и соответственно цены на продукцию и услуги повышаются. То есть какого-то предела нет. Мы лет, наверное, 10 назад думали, что пределом будет 5 гривен, потом — 10 гривен. Теперь мы видим бензин дороже 30 гривен. И опять будем для себя какой-то предел устанавливать. Нет, существуют, безусловно, какие-то психологические ограничения, но судя по количеству автомобилей на автодорогах Украины, уже и дорог не существует, а автомобилей — все больше и больше.

Скажется ли в итоге нынешнее повышение котировок на нефть на ценах, по которым Украина будет закупать газ в преддверии отопительного сезона?

— Безусловно, что ранее, когда на рынке газа в Европе превалировали досрочные контракты, то в большинстве долгосрочных контрактов цены на газ действительно привязывались к ценам на нефть. Однако, в настоящее время в Европе большая часть торгов приходится на спотовые контракты, то есть на срочные контракты — с поставкой газа определенного объема на определенную дату. И вот они зависят от соотношения, эти цены, от соотношения спроса и предложения, и меньше привязаны к нефтяным котировкам, к ценам на нефтепродукты и так далее. Поэтому прямой зависимости опять же здесь не существует. И вообще зависимость между ценами на разные энергоносители по мере становления отдельных рынков, ликвидных рынков этих энергоносителей, будет уменьшаться, и цены будут определяться, в первую очередь, фундаментальными факторами. Есть спрос — выше цены, нет спроса — ниже цены. То же касается и цен на газ для Украины, поскольку долгосрочный контракт с "Газпромом" сейчас не выполняется, а тот газ, который мы покупаем, мы покупаем на европейском рынке как раз по ценам, которые изменяются в соответствии с рыночными законами.

Кто в первую очередь выиграет от роста котировок?

— Во-первых, выиграют транснациональные корпорации, которые, собственно говоря, и запускают все эти спекуляции на мировых биржах. Во-вторых, выиграют экспортеры, в том числе, кстати, и США, которые выходят сейчас на первое место, вот-вот еще чуть-чуть и они обгонят Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти. Хотя еще лет 10 назад США были исключительно импортером этого ресурса. И проигрывают, безусловно, те, кто эту нефть закупает и будет закупать нефтепродукты, произведенные из этой нефти, если нынешние котировки не откатятся назад. А откат этот очень вероятен, поскольку, еще раз повторяю, нынешние 75-78 долларов за баррель — исключительно спекулятивные, и держатся, в первую очередь, на тех капиталах, которые курсируют время от времени между сырьевыми, фондовыми и валютными биржами.

Разве цены на нефть не определяются тем, сколько готовы за нее платить?

— К сожалению, если брать нынешнее состояние рынка нефти, то мы увидим, что количество сделок, заключаемых непосредственно на поставку самой реальной, физической нефти — это примерно одна сделка из ста. То есть получается, что 99% сделок — это спекуляции. Это перепродажа разного рода финансовых инструментов. И только одна сделка — это поставки непосредственно товара. Поэтому здесь все будет зависеть непосредственно от цены реальных сделок. Сейчас знаю точно, что заводы в тех же США покупают нефть не по 75 или 78 долларов за баррель, а по цене 35-40 долларов за баррель. Вот это — реальная цена нефти, из которой будут производиться реальные нефтепродукты, которые будут продаваться на автозаправках. К сожалению, Украина лишена возможности добывать такое количество нефти, чтобы бы самодостаточной, поэтому мы импортируем вместе с нефтепродуктами и спекуляции, мировые спекуляции, мировую инфляцию. Следовательно, необходимо делать все, чтобы отвязаться от этой зависимости, от всевозможных мировых котировок, "Нью-Йорк плюс", "Дюссельдорф плюс", "Роттердам плюс" и всякие прочие, а создавать на своей территории ликвидные площадки по торговле нефтепродуктами. В частности, где будут учитываться не только аппетиты производителей и банков, но и возможности украинских потребителей.

Не накладывается ли как раз на эти спекулятивные факторы еще и украинский фактор?

— По состоянию на сегодня я не вижу каких-либо существенных злоупотреблений на рынке, если не считать наличия на нем теневого сектора, который занимает по-прежнему примерно третью часть рынка. То есть это и реализация топлива без уплаты налогов и сборов в полном объеме, это реализация суррогатных всевозможных нефтепродуктов, это реализация нефтепродуктов, которые не соответствуют техническому регламенту, это контрабанда, это введение потребителя в заблуждение в отношении потребительских свойств товара. То есть это все то, что, к сожалению, у нас существует. Но еще раз подчеркиваю, и здесь же, к сожалению, это то, что государство не обращает внимания на эту часть рынка, оно просто не замечает ее и обращает внимание, в первую очередь, на те компании, которые работают достаточно открыто и прозрачно, но которых очень легко обвинить во всевозможных грехах.

Напомним, эксперт Георгий Копчинский в эфире "ГС" заявил, что за выходом США из ядерной сделки с Ираном стоит борьба за рынок сбыта нефти. По его словам, решение Трампа продиктовано геополитическими соображениями, а совсем не беспокойством по поводу распространения ядерного оружия.