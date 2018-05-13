Эксперт: выход США из сделки по Ирану - это война за сбыт нефти

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент США Дональд Трамп 8 мая сделал заявление, что Штаты выходят из соглашения, которое обеспечивало контроль над ядерной программой Ирана. Он также подписал указ о возобновление санкций. В ответ президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна возобновит обогащение урана в еще больших масштабах и это может случится уже в ближайшие недели.

Выход США из ядерного соглашения уже осудили в Евросоюзе. Так, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС будет и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном, согласно которой, среди прочего, из Ирана должны были вывезти значительную часть обогащенного урана, а ядерные разработки — прекратиться. США, Евросоюз и Совбез ООН, в свою очередь, сняли санкции с Ирана.

Какими последствиями может обернуться решение Белого Дома, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал независимый эксперт, экс-глава Госатома Украины Георгий Копчинский.

Можно ли говорить о заключении подобных сделок в будущем после выхода США из ядерного соглашения с Ираном?

— Я хотел бы добавить, что то соглашение, о котором Вы только что рассказывали, было поддержано Совбезом ООН, и была принята соответствующая резолюция 2231. Причем она была принята единогласно. То есть то соглашение, из которого сегодня Трамп вышел, это соглашение было признано и одобрено ООН. Действительно, в соответствии с этим соглашением, Иран брал на себя обязательства, во-первых, сократить запасы высокообогащенного урана, во-вторых, прекратить любую деятельность по созданию ядерного оружия. В-третьих, допустить на 20 лет экспертов МАГАТЭ для контроля за ядерными материалами и их использованием в военных целях. Надо сказать, что МАГАТЭ свои обязательства четко выполняет. И вот последний, мартовский, доклад подчеркивает, а их уже было десять, что по всем абсолютно статьям этого соглашения Иран свои обязательства, свои обещания выполняет. То есть в общем-то с точки зрения нераспространения ядерного оружия действия США вызывают больше недоумение. Поэтому, в общем-то, и все страны ЕС, и Великобритания, и естественно, и Китай, и Россия возражают, выражают несогласие с позицией США. Вы задали вопрос насчет нераспространения ядерного оружия. Вы понимаете, здесь сами мотивы распространения или нераспространения ядерного оружия находятся на втором плане. На первом плане находятся геополитические соображения, которым руководствуется Трамп и его сподвижники. Но, в первую очередь, им очень не нравится усиление позиций Ирана в регионе на Ближнем и Среднем Востоке. Это во-первых. Во-вторых, опять-таки пресловутая борьба за рынки сбыта нефти. США пытается опять-таки вытолкнуть Иран с этого рынка и занять его место в пользу своих нефтедобывающих и нефтесбывающих компаний.

Может ли сейчас Иран вновь начать работы по обогащению урана, как об этом уже заявили в Тегеране? Стоит ли ждать, что в ближайшие пару лет у Ирана появится ядерное оружие, или оно уже существует?

— Нет, оружия там абсолютно точно нет. Это доказано в рамках работы над соглашением шестерки с Ираном. И это подтвердили эксперты МАГАТЭ. Тут никаких сомнений нет и быть не может. Я хотел бы только несколько подправить по поводу позиции президента Ирана. Последнее заявление Рухани как раз немножко другое, другого содержания. Он заявил, что Иран будет продолжать работу в рамках этого соглашения, несмотря на то, что США его покидают. Но нельзя, безусловно, исключать, что после того, как США опять введут санкции, и надо полагать, в первую очередь, против нефтедобывающих компаний Ирана, опять возникнет напряженность, опять возникнет стремление, что ли, противодействовать. Что касается увеличения количества высокообогащенного урана в Иране, то есть тот завод, который у них есть, запустить на полную мощность, там сейчас только одна центрифуга работает, которая обслуживает или должна обслуживать ядерную энергетическую программу Ирана. Как Вы знаете, они построили атомную станцию и сейчас занимаются ее расширением, то с этой точки зрения вообще никто не может помешать Ирану как-либо действовать. Любая страна имеет право развивать ядерную энергетику так, как ей заблагорассудится. Но вот с точки зрения нераспространения ядерного оружия, я не думаю, что Иран пойдет по этому пути. Безусловно, пути Господни — неисповедимы. Но мне все-таки кажется, что это было бы для Ирана безумием.

При этом Рухани заявил, что приказал Организации по атомной энергии Ирана, как только появится в этом потребность, начать обогащать больше урана, чем раньше.

— Да. Все верно. И они действительно проводили большую деятельность в рамках этого соглашения по сокращению количества обогащенного урана. Я хочу напомнить, что для ядерного оружия обогащение урана нужно доводить до 90%, в то время как для энергетических целей достаточно 4,5-5% обогащения по изотопу уран-235. Это, конечно, большая разница, очень большая разница. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что каких-то разумных предпосылок для того, чтобы Иран начал или продолжил создавать ядерную бомбу, если он это делал до появления соглашения, я, честно говоря, не вижу.

На сегодня у Ирана — одна центрифуга, а для дальнейшего обогащения урана им понадобятся новые. Сколько необходимо времени для их строительства?

— Они имеют эти центрифуги. Они просто остановили значительную часть этого завода. И используют его мощности только лишь для того, чтобы в какой-то степени обеспечивать собственные нужды для загрузки своей АЭС.

Грядут переговоры между США и КНДР относительно денуклеаризации Корейского полуострова, а также отказа КНДР от собственной ядерной программы. Учитывая, как США легко забывают о своих обязательствах перед Ираном, насколько сговорчив будет Ким Чен Ын в вопросе отказа от своей ядерной программы?

— Вы абсолютно правы. Разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова идут в совершенное противоречие с тем, что сегодня Трамп делает по отношению к Ирану. Это лишено просто элементарной логики. Там были угрозы, были взаимные обвинения, в конце концов заканчиваются как-будто бы нормальными переговорами, от которых все ждут только позитивных результатов. И тут со ссылкой не на ядерные, кстати, вещи, а со ссылкой только лишь на то, что соглашение не предусматривает запрещения Ирану работать над баллистическими ракетами, а это формальный повод для Трампа выступить против соглашения, входит в полное противоречие с целями нераспространения ядерного оружия. Логику здесь найти очень и очень трудно. С КНДР — одно, с Ираном — другое. Трудно все это дело понять.

Возможно ли тогда, что после выхода США из ядерного соглашения, Трамп попытается добиться его пересмотра с тем, чтобы условия для Ирана стали более жесткими?

— По вопросам обогащения урана там ничего не надо. Там все уже есть. Что касается баллистики, да, сегодня американцы предлагают новый вариант соглашения разработать с учетом требований по поводу баллистического оружия или доставки ядерных зарядов, все это так. Но Иран категорически выступает против. Кстати, против этого выступает и Европа вся.

Сегодня Европа очень дружно выступила против решения Трампа. И Китай, Россия. Однозначно заявляют, что этот поступок может привести только лишь к обострению ситуации на Ближнем Востоке, расширению военных действий с участием, более активным участием и Саудовской Аравии, и Израиля, и Турция там тоже занимает негативную позицию по отношению к этому поступку Трампа.