В документе отмечается решимость сторон противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной оргпреступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми и преступлениям в сфере ИКТ.
Новостные агентства Ирана сообщили, что власти страны продемонстрировали полученные в РФ расчеты зенитно-ракетных комплексов C-300 на военном параде в Тегеране по случаю празднования Национального дня армии.
Служба безопасности Украины в четверг, 28 января, провела обыски в местах постоянного проживания мигрантов из Вьетнама. Сообщалось, что бойцы СБУ искали доказательства противоправной деятельности мигрантов — осуществления незаконных валютных операций.
В ходе поездки Роухани выступит с речью на Генассамблее ООН и объяснит позицию Ирана по самым главным международным проблемам. Роухани также встретится с главами и официальными представителями других стран.
Народ уважает американцев, народ Ирана не хочет войны ни с каким государством, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Это первое интервью президента Ирана с западным журналистом после заключения соглашения с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе.
Во вторник сложнейшие переговоры по иранской атомной проблеме завершились успехом, был принят план действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Согласно информации, все санкции с Ирана должны быть сняты в тот же день, когда Тегеран начнет исполнение своих обязательств по сделке. Закон также не приемлет никаких ограничений на мирные ядерные технологии.
Иран в настоящее время не располагает необходимыми возможностями, чтобы оперативно наладить продажу углеводородов Европейскому союзу в случае снижения поставок в Европу из России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" иранский президент Хасан Роухани.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что его страна может расширить взаимодействие с Западом, если удастся подписать соглашение по ядерному вопросу с "шестеркой" международных посредников, сообщает издание Wall Street Journal.
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в Нью-Йорке заявил, что Иран и "шестерка" международных посредников "никогда еще не были так близки" к заключению сделки по ядерному вопросу, сообщает агентство "Рейтер".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".