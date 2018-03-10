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    Хассан Рухани

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан
    Главы РФ, Ирана и Азербайджана приняли декларацию по итогам саммита в Баку
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    199
    В документе отмечается решимость сторон противодействовать терроризму, экстремизму, транснациональной оргпреступности, незаконному обороту оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговле людьми и преступлениям в сфере ИКТ.
    Иран показал на параде российские комплексы С-300. Видео
    Иран показал на параде российские комплексы С-300 
    01:20 18.04.2016
    374Снятие санкций с Ирана
    Новостные агентства Ирана сообщили, что власти страны продемонстрировали полученные в РФ расчеты зенитно-ракетных комплексов C-300 на военном параде в Тегеране по случаю празднования Национального дня армии.
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    19:17 28.01.2016
    804Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Служба безопасности Украины в четверг, 28 января, провела обыски в местах постоянного проживания мигрантов из Вьетнама. Сообщалось, что бойцы СБУ искали доказательства противоправной деятельности мигрантов — осуществления незаконных валютных операций.
    Президент Ирана Хасан Роухани, архивное фото
    Президент Ирана примет участие в 70-й сессии Генассамблеи ООН
    08:59 20.09.2015
    128Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    В ходе поездки Роухани выступит с речью на Генассамблее ООН и объяснит позицию Ирана по самым главным международным проблемам. Роухани также встретится с главами и официальными представителями других стран.
    Президент Ирана Хассан Роухани, архивное фото
    Президент Ирана заявил, что иранцы уважают американцев и не хотят ни с кем войны
    03:20 19.09.2015
    126Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Народ уважает американцев, народ Ирана не хочет войны ни с каким государством, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Это первое интервью президента Ирана с западным журналистом после заключения соглашения с "шестеркой" международных посредников по иранской ядерной программе.
    Иран празднует снятие санкций. Видео
    Тысячи иранцев празднуют снятие со страны международных санкций 
    01:54 15.07.2015
    306
    Во вторник сложнейшие переговоры по иранской атомной проблеме завершились успехом, был принят план действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
    Флаг Ирана
    Президент Ирана передал в МИД одобренные условия сделки с "шестеркой"
    18:44 12.07.2015
    204
    Согласно информации, все санкции с Ирана должны быть сняты в тот же день, когда Тегеран начнет исполнение своих обязательств по сделке. Закон также не приемлет никаких ограничений на мирные ядерные технологии.
    Флаг Ирана
    Иран назначил посла в Марокко спустя пять лет после разрыва дипотношений
    03:49 24.12.2014
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    Президент Ирана Хасан Рухани одобрил назначение на должность посла в Марокко бывшего главы иранского диппредставительства в Тунисе, Голландии и Греции Мухаммеда Тики.
    Флаг Ирана
    Президент Ирана: падение цен на нефть - результат заговора
    15:20 10.12.2014
    208
    Президент Ирана Хасан Роухани читает, что падение цен на нефть в мире - это следствие заговора ряда государств.
    Хасан Роухани. Архивное фото
    Иран продолжит использовать ядерные технологии - Роухани
    21:19 24.11.2014
    90
    Президент Ирана заявил, что стороны не достигли компромисса по поводу иранских ядерных прав. По его мнению, иранская ядерная технология продолжит функционировать.
    НПЗ. Архивное фото
    Мировые цены на нефть снижаются
    17:56 20.10.2014
    204
    На ежегодной встрече в Вене 27 ноября члены ОПЕК должны решить, пойдут ли они на сокращение добычи на фоне ухудшения прогнозов по потреблению нефти в мире и существенного увеличения добычи в США.
    Президент Ирана Хассан Роухани, архивное фото
    Иран не сможет быстро удовлетворить спрос ЕС на газ - Роухани
    13:56 04.10.2014
    301
    Иран в настоящее время не располагает необходимыми возможностями, чтобы оперативно наладить продажу углеводородов Европейскому союзу в случае снижения поставок в Европу из России, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" иранский президент Хасан Роухани.
    Сергей Лавров
    Лавров: США провоцируют хаос и нестабильность в мире
    01:47 28.09.2014
    514
    Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон открыто заявляет о своем праве использовать военную силу в одностороннем порядке и где угодно для отстаивания собственных интересов.
    Хасан Роухани. Архивное фото
    Роухани счел недопустимыми предварительные условия и санкции против Ирана
    05:19 27.09.2014
    66
    Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что введение условий и санкций "никогда не было конструктивным".
    Президент Ирана Хассан Роухани, архивное фото
    Роухани заявил, что Иран никогда не откажется от мирной ядерной программы
    00:10 27.09.2014
    49Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран никогда не откажется от мирной ядерной программы и не намерен использовать атомные технологии для создания оружия.
    Президент Ирана Хасан Роухани, архивное фото
    Президент Ирана: прогресс на последних переговорах был "крайне медленным"
    23:36 26.09.2014
    49Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Иранский президент Хасан Роухани заявил, что прогресс на последнем раунде переговоров по иранской ядерной проблеме был "крайне медленным" и необходимо двигаться быстрее.
    Президент Ирана Хасан Роухани, архивное фото
    Роухани: решение ядерной проблемы Ирана расширит сотрудничество в борьбе с ИГ
    03:36 26.09.2014
    63Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Президент Ирана Хасан Роухани заявил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что его страна может расширить взаимодействие с Западом, если удастся подписать соглашение по ядерному вопросу с "шестеркой" международных посредников, сообщает издание Wall Street Journal.
    Президент Ирана обвинил некоторые страны в развязывании конфликтов. Видео
    Президент Ирана обвинил некоторые страны в развязывании конфликтов 
    03:29 26.09.2014
    68
    По словам президента Ирана Хасана Роухани, в первую очередь существование "Исламского государства" угрожает странам самого ближневосточного региона.
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Штайнмайер: Иран и "шестерка" близки к решению ядерной проблемы
    03:15 26.09.2014
    52Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани в Нью-Йорке заявил, что Иран и "шестерка" международных посредников "никогда еще не были так близки" к заключению сделки по ядерному вопросу, сообщает агентство "Рейтер".
    Газовое хранилище
    ЕС рассматривает Иран в качестве потенциального экспортера газа
    02:01 25.09.2014
    67Новые санкции в отношении России.
    Евросоюз рассматривает возможность импорта природного газа из Ирана в долгосрочной перспективе, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на источники в Еврокомиссии и внутренний документ ЕС.
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