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    Евгений Примаков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Похороны бывшего премьера РФ Евгения Примакова. Видео
    Похороны бывшего премьера РФ Евгения Примакова 
    19:14 29.06.2015
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    Экс-премьера РФ и бывшего главу МИД Евгения Примакова, скончавшегося в пятницу на 86-м году жизни, похоронили в понедельник на Новодевичьем кладбище; в последний путь политика проводили родные, друзья и коллеги.
    Прощание с Евгением Примаковым
    В Москве похоронили экс-премьера РФ Примакова
    16:29 29.06.2015
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    Отпевание Примакова состоялось в Новодевичьем монастыре Москвы, совершил его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем церемония переместилась на Новодевичье кладбище.
    Прощание с Евгением Примаковым
    Прощание с экс-премьером РФ Евгением Примаковым 
    13:41 29.06.2015
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    Прощание с экс-премьером РФ и бывшим главой МИД Евгением Примаковым, который скончался в пятницу на 86-м году жизни, проходит в колонном зале Дома союзов в Москве.
    Евгений Примаков
    В Москве проходит церемония прощания с экс-премьером РФ Евгением Примаковым
    08:39 29.06.2015
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    Евгений Примаков в 1996-1998 годах, возглавляя МИД РФ, объездил практически весь мир и стал автором стратегии "многополярности". Одним из самых известных эпизодов, связанных с его именем, стал "разворот над Атлантикой".
    Евгений Примаков
    Скончался экс-премьер РФ Евгений Примаков
    11:44 26.06.2015
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    Как сообщил в пятницу пресс-секретарь Владимира Путина, Егвений Примаков был государственным человеком, ученым, политиком, оставил после себя очень большое наследие.
    Сергей Лавров
    Лавров: США провоцируют хаос и нестабильность в мире
    01:47 28.09.2014
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    Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон открыто заявляет о своем праве использовать военную силу в одностороннем порядке и где угодно для отстаивания собственных интересов.
    Евгений Примаков
    Примаков прооперирован в московском онкоцентре
    15:23 30.01.2013
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    Евгений Примаков возглавлял российское правительство в 1998-1999 годах, а до этого руководил Службой внешней разведки (1991-1996) и российским МИДом (1996-1998).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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