Экс-премьера РФ и бывшего главу МИД Евгения Примакова, скончавшегося в пятницу на 86-м году жизни, похоронили в понедельник на Новодевичьем кладбище; в последний путь политика проводили родные, друзья и коллеги.
Евгений Примаков в 1996-1998 годах, возглавляя МИД РФ, объездил практически весь мир и стал автором стратегии "многополярности". Одним из самых известных эпизодов, связанных с его именем, стал "разворот над Атлантикой".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".