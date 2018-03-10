Сейчас обыски идут на различных объектах в собственности Киршнер в нескольких населенных пунктах в провинции Санта-Крус. Целью следственных действий является поиск документации относительно компании Los Sauces.
Киршнер жестко раскритиковала судебную власть Аргентины, которая, по ее словам, вышла за рамки конституции. Представители правительства и проправительственных политических сил назвали речь Киршнер "определяющей" и "исторической".
Прокурор Нисман расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. В январе он публично обвинил президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, а также главу МИД Эктора Тимермана в сговоре.
Несколько лет назад у Киршнер была диагностирована карцинома правой доли щитовидной железы. После оперативного вмешательства и последовавших за ним гистологических исследований в организме президента не были обнаружены раковые клетки.
Как сообщила ведущая церемонии, "этот бандонеон - символ танго, символ Аргентины, аргентинской культуры, и символ братских отношений". Путин в свою очередь подарил президенту Аргентины серебряный ларец ручной работы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".