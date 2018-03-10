наверх
10.03.201806:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кристина Фернандес де Киршнер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    СМИ узнали о дате допроса экс-президента Аргентины
    06:16 13.09.2016
    49
    По данным одного из изданий, допрос Кристины Фернандес де Киршнер пройдет 20 октября. На допрос вызваны бывший министр федерального планирования и экс-министр общественных работ.
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Суд арестовал все имущество экс-президента Аргентины
    21:11 06.07.2016
    72
    В мае судья возбудил дела в отношении Киршнер, а также бывшего министра экономики и экс-главы ЦБ. По мнению судьи, фьючерсные сделки с валютой нанесли ущерб государству.
    Кристина Фернандес де Киршнер
    В домах экс-президента Аргентины идут обыски
    22:49 30.06.2016
    177
    Сейчас обыски идут на различных объектах в собственности Киршнер в нескольких населенных пунктах в провинции Санта-Крус. Целью следственных действий является поиск документации относительно компании Los Sauces.
    Кристина Фернандес де Киршнер
    Экс-президента Аргентины Киршнер вызвали в суд
    03:05 27.02.2016
    78
    Допрос Киршнер намечен на 13 апреля. Вместе с ней на вопросы должны будут ответить экс-глава ЦБ Алехандро Ваноли и бывший министр экономики Аксель Кисильоф.
    Президент Аргентины танцует. Видео
    Президент Аргентины станцевала во время агитации 
    01:44 09.10.2015
    188
    Мероприятие, на котором 62-летняя Киршнер решила потанцевать, проводилось в поддержку кандидата на пост главы государства от правящей партии Даниэля Сциоли.
    Владимир Путин и президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Путин и Киршнер высказались за выполнение минских соглашений
    16:50 23.04.2015
    205
    Сообщается, что "выразив глубокую озабоченность трагическими событиями и насилием в восточных районах Украины, президенты заявили, что урегулирование ситуации там возможно только мирным путем".
    Владимир Путин
    Путин и Киршнер в совместном заявлении поднимут тему Украины
    15:26 22.04.2015
    258
    Делегация Аргентины во главе с президентом Киршнер находится с визитом в Москве. В четверг Киршнер проведет переговоры с президентом России.
    Кристина Фернандес де Киршнер
    Акции в поддержку президента Аргентины собрали около 400 тыс человек
    06:38 02.03.2015
    152
    Киршнер жестко раскритиковала судебную власть Аргентины, которая, по ее словам, вышла за рамки конституции. Представители правительства и проправительственных политических сил назвали речь Киршнер "определяющей" и "исторической".
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Суд в Аргентине закрыл дело против президента страны о теракте
    20:10 26.02.2015
    186
    В январе прокурор Альберто Нисман, расследовавший дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году, публично обвинил президента Кристину Киршнер.
    Антиправительственный митинг в Буэнос-Айресе. Архивное фото
    Сотни тысяч человек в Буэнос-Айресе прошли маршем памяти о прокуроре Нисмане
    04:55 19.02.2015
    81
    Прокурор Нисман расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. В январе он публично обвинил президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, а также главу МИД Эктора Тимермана в сговоре.
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Аргентинский прокурор обвинил президента страны в сговоре по делу о теракте
    20:03 13.02.2015
    119
    В Аргентине местный прокурор предъявил обвинения ряду высокопоставленных политиков, включая президента Кристину Фернандес де Киршнер.
    Кристина Фернандес де Киршнер
    Дочь президента Аргентины госпитализирована
    07:20 08.12.2014
    69
    Дочь президента была доставлена в госпиталь Фавалоро вечером в воскресенье. Информации о состоянии ее здоровья и причинах госпитализации пока не поступало.
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Лидер Аргентины впервые появилась на публике после лечения
    05:43 26.11.2014
    75
    Кристина Киршнер, однако, отменила визит в Мексику, где должна была принимать участие в Книжной ярмарке.
    Антиправительственный митинг в Буэнос-Айресе (Аргентина)
    Тысячи людей устроили антиправительственные протесты в Буэнос-Айресе 
    01:15 15.11.2014
    151
    Тысячи людей вышли на улицы Буэнос-Айреса в знак протеста против политики президента Аргентины Кристины Киршнер. Они возмущены уровнем коррупции и инфляции.
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Врачи диагностировали у лидера Аргентины кишечное воспаление
    09:37 04.11.2014
    58
    По данным медиков, состояние президента Кристины Киршнер стабильное, "ей проводится внутривенное лечение антибиотиками".
    Кристина Фернандес де Киршнер
    Президент Аргентины Киршнер госпитализирована с высокой температурой
    03:57 03.11.2014
    133
    Несколько лет назад у Киршнер была диагностирована карцинома правой доли щитовидной железы. После оперативного вмешательства и последовавших за ним гистологических исследований в организме президента не были обнаружены раковые клетки.
    Сергей Лавров
    Лавров: США провоцируют хаос и нестабильность в мире
    01:47 28.09.2014
    514
    Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон открыто заявляет о своем праве использовать военную силу в одностороннем порядке и где угодно для отстаивания собственных интересов.
    Владимир Путин и президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Президент Аргентины подарила Путину бандонеон - инструмент для танго
    07:39 13.07.2014
    571
    Как сообщила ведущая церемонии, "этот бандонеон - символ танго, символ Аргентины, аргентинской культуры, и символ братских отношений". Путин в свою очередь подарил президенту Аргентины серебряный ларец ручной работы.
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Санкции против РФ лишь мешают диалогу, считает президент Аргентины
    21:41 25.03.2014
    39Санкции в отношении России_2014
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер в состоявшемся телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины назвала неэффективным механизм санкций.
    Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
    Президент Аргентины прошла медобследование из-за болей в спине
    09:11 30.01.2014
    10
    Боли в спине вынудили президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер обратиться к врачам, следует из пресс-релиза госпиталя "Аустраль".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги